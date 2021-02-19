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NBA／明星賽防疫有信心　聯盟主席更擔心未參賽球員亂跑

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-19 13:15:38

Adam Silver
▲NBA聯盟主席Adam Silver對於全明星賽隔離園區的防疫準備信心滿滿。（圖／美聯社／達志影像）
NBA官方今(19)日正式宣布，2021年全明星賽將在3月7日於亞特蘭大舉行，以及各項細節，聯盟主席Adam Silver表示不會開放一般球迷購票入場，不擔心場館內疫情傳播，反倒表示更擔心其他沒參加的球員。
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湖人球星「詹皇」LeBron James先前對於在新冠肺炎疫情期間舉報明星賽持反對意見，但聯盟堅持要辦，Silver今天受訪表示，過去一整年所做的每件事都面臨被質疑的狀況，有了在奧蘭多「泡泡園區」舉行復賽等經驗，相信這次防疫並不會很困難。
Silver表示今年明星賽大概會有1千人作為各機關代表入場觀賽，不會開放一般球迷售票進場，且也不希望球迷在明星賽期間於亞特蘭大聚會，希望讓明星賽純粹是一次電視轉播活動。
Silver還說，相較在隔離園區內參加明星賽的安全問題，他更擔明星賽放假期間，其他球員們在外遊蕩安全問題，顯示對於亞特蘭大園區防疫準備信心滿滿。
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