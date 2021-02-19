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罔腰自爆懷孕三個月！網狂揪「3疑點」打臉　風向一面倒

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 13:30:10｜2021-02-19 13:31:15

▲罔腰遭爆破壞民宿，臉書發文道歉。（圖／罔腰臉書）
▲網紅罔腰昨天宣布自己已經懷孕，消息引發譁然。（圖／罔腰臉書）
知名網紅罔腰於2017年接受變性手術，沒想到昨日突然在IG宣布懷孕喜事，甚至公開超音波照片，消息一出，不少網友湧入罔腰的IG留言，也有不少人在PTT討論其疑點，直呼「愚人節還那麼早！要演一個多月會演不下去吧！」
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對於罔腰懷孕一事，罔腰男友親自解釋「因緣際會接觸到一位做相關醫學研究的醫師，成功機率不是百分百，過程也有風險，但罔腰仍舊要嘗試看看，費用是天價，詳細的內容也無法公開，初期必須要頻繁回醫院確認狀況，小孩也確實是他的」。
▲▼罔腰公布超音波照，宣布懷孕胎12週。（圖／罔腰IG）
▲罔腰公布超音波照，宣布懷孕胎12週。（圖／罔腰IG）
消息曝光後，罔腰的IG立刻湧入不少網友留言「沒有子宮也能懷孕？到底」、「愚人節還有一個多月啊....」、「開這玩笑很無聊，傷自己也讓別人傷害你」、「就算真的有...有跟醫生討論寶寶健康程度嗎...沒惡意但是真的會擔心」、「愚人節會不會演太快啊...要演一個多月會演不下去吧」。
不過，也有不少網友揪出疑點「如果真的懷孕的話，應該會更加珍惜自己身體吧，而不是連昨天都在發文出去喝酒吧」、「我是先不管有沒有，但昨天還看你發文小喝回問題.....這對你小孩好嗎？」、「媽媽手冊直接照出來啊」、「三個月公布？那有媽媽手冊嗎，應該領到了吧」、「就算有也是違法啊...還敢公開」、「請問這沒違法嗎？」
▲罔腰強硬回擊網友的酸言酸語。（圖/罔腰IG）
▲罔腰強硬回擊網友的酸言酸語。（圖/罔腰IG）
面對網友的抨擊，罔腰則親自在IG限時動態表示「抱歉酸酸們，我沒有要回你們，我只想回愛我的人唷，至於不喜歡滾就好」、「嘴巴在你們嘴上，我一樣過我安穩生活」；至於罔腰懷孕一事是否有可能，衛福部醫事司司長劉越萍今（19）日受訪時則表示，國內並未核准任何子宮移植人體試驗，不太可能發生，會進一步瞭解。（編輯：張嘉哲）
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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