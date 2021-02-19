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拜年被逼給紅包！他一聽女友「指定金額」臉綠：感覺很差

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 16:47:59

▲弟曝光親姊「9000元紅包」！鈔票抽出後全場笑爛。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友要去女友家拜年，已經準備高級禮盒了，對方卻要求他包紅包。（示意圖／取自pixabay）
男女雙方交往久了，都有機會到對方家裡拜訪，與另一半的家人培養感情。就有網友抱怨，日前特意買了洋酒高級禮盒要去女友家拜年，結果對方卻質問他「那紅包呢？」最扯的是，女友還說「她家每人都要包」，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
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原PO在《靠北女友2.0》表示，因為要去女友家拜年，所以對方事前就詢問他「準備好了嗎？」他也立刻說，已經準備洋酒高級禮盒要當伴手禮，沒想到女友卻突然問「那紅包呢？」原PO聽到覺得有點困惑，於是再跟女友確認，結果卻遭白眼伺候「不然呢？」
女友指出，原PO總共應該要準備6包，因為要包給她每位家人，接著列出詳細的金額，「父母各要8800元、姊姊和弟弟各6600元，至於姊姊的2個小孩則各要3600元，而她本人6600元即可，總共是4萬4600元」。
▲女友甚至規定金額，讓原PO感覺很不舒服。（示意圖／NOWnews資料圖）
▲女友甚至指定金額，讓原PO感覺很不舒服。（示意圖／NOWnews資料圖）
原PO一開始還想著禮多人不怪，但聽完女友的要求後又覺得很疑惑，讓他忍不住好奇「拜年有需要所有人都包紅包嗎？而且還限定金額，感覺不是很舒服」。
許多網友也紛紛回應，「傻眼，根本把你當行動ATM」、「這是鴻門宴不是拜年了」、「根本覺得婚前不用包」、「說出來的就不是心意了，而且已經有帶禮盒了不是嗎」、「這錢也太好騙了吧」、「沒結婚就包那麼大包，結婚後還得了」、「還沒聽過包紅包可以指定金額的」、「我是建議你，快逃吧」。（編輯：許智超）
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