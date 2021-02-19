賣「7張台積電」爽賺20萬！男瑟瑟發抖 隔天結局嗨炸了
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 14:29:05
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價近日屢創新高，話題不斷。近日，就有一名網友分享自己最近賣了手頭上7張台積電，結果隔天讓他超嗨，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「一月底陸陸續續買了七張台積電股票，均價大概落在619元，17號的時候我把它賣掉，賣在660元，會賣掉的原因在於，怕外資開殺，覺得如果18號開低可以再進場，但想一想很像有點太急，怕18號開700我會.....」。原PO表示「好加在後來開盤小跌，等等馬上加碼補買10張，不賺不虧，繼續All in台積電衝衝衝」貼文一出，網友紛紛回應「根本是炫耀文吧....」、「真爽，直接賺20幾萬」、「台積電幾年內無敵，找個洞再鑽進去就好」、「真的有賺就好，不要想那麼多來搞自己，再找機會進場就好」。不過，也有不少網友表示「缺錢才賣啦」、「我爸有將近一百張GG，從三百放到現在，他說等到一千他才要賣，他願意等個兩三年」、「自後悔少賺也比賠本好」、「我120到現在5張都還抓著」、「獲利了結就不要後悔，有很多更強勢的個股，不是只有2330可以賺」、「我媽也是6張堅守不賣，深信他還會繼續漲」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）