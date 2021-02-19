NBA／詹皇成史上最年輕3萬5千分先生 湖人卻慘敗籃網
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-19 14:02:55
湖人今(19)日主場迎戰籃網，「詹皇」LeBron James攻下32分，成為史上最年輕3萬5千分先生，無奈一人獨撐，籃網三巨頭缺一也還有Kyrie Irving和James Harden合繳39分，率隊以109:98收下5連勝。
焦點大戰兩隊都各有1名頂級球星缺陣，籃網球星Kevin Durant左腳拉傷連續缺席3戰，湖人「一眉哥」Anthony Davis因右腳傷勢高掛免戰牌。儘管湖人一開賽連拿5分，但籃網很快地展開反擊，James Harden首節獨拿8分，帶頭打下31:24，前役下背部緊繃的Kyrie Irving上半場貢獻9分，加上團隊點點開花，籃網上半場打完建立64:53領先優勢。易籃後，湖人外線手感依舊相當差，無法有效追分，讓籃網趁勢追加分數，最後5分鐘眼看差距來到22分，湖人換下一哥James等主力，放棄掙扎，終場以11分之差落敗。James今天攻下32分，生涯累積得分35017分， 以36歲又51天超越傳奇球星「天勾」Kareem Abdul-Jabbar(賈霸)的38歲又350天，成為史上最年輕的35000分先生，史上得分第3高。湖人此役僅3人得分上雙，賽前強調要把握的三分球30投6中，命中率不到3成，反觀籃網點點開花5人得分破雙位數，James繳出23分11助攻，替補Durant先發的Joe Harris貢獻21分，Irving挹注16分7籃板。