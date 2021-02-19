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變性網紅罔腰靠人體試驗懷孕？衛福部批鬼扯喊查

中央社

2021-02-19 14:30:38｜2021-02-19 14:41:19

婦產科
▲衛福部醫事司表示，沒子宮懷孕根本是「鬼扯」，國內也沒核准任何子宮移植人體試驗案亡。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者張茗喧台北19日電）變性網紅「罔腰」自稱靠天價人體試驗成功懷孕，引發熱議。衛福部醫事司司長劉越萍直言，沒子宮懷孕根本是「鬼扯」，國內也沒核准任何子宮移植人體試驗案，將介入調查。
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變性人罔腰昨天在個人IG貼出在高醫做的腹部超音波紀錄單，還貼出超音波影像及孕肚照，公布自己已經懷孕的喜訊。針對許多網友質疑「沒子宮怎麼懷孕」，罔腰男友也出面表示，這是天價的人體測試。
衛福部醫事司司長劉越萍今天接受記者電話聯訪時表示，國內確實有一家醫院向衛福部申請子宮移植人體試驗，但因這件事涉及人工生殖法及倫理問題，茲事體大，必須找國健署等專家共同研議，至今並未核准任何子宮移植的人體試驗案，應該不可能有醫院願意冒此風險違法做這件事。
出身醫師的劉越萍直言，任何一名正常的醫師看到沒子宮卻自稱懷孕，甚至暗示是靠腹腔懷孕的說法，都知道根本是「鬼扯」。
她強調，無論是自然懷孕還是代理孕母，所有懷孕都必須在子宮內進行，而腹腔懷孕就是常聽到的「子宮外孕」，就像肚子裡冒出一顆隨時會爆裂的血管瘤，非常危險，隨時可能鬧出人命，任何醫師看到子宮外孕的狀況都會立即處理，但該網紅卻以一副「沒怎樣」的姿態誤導民眾，相當不該。
該言論同時引發醫界人士批評，知名婦產科醫師蘇怡寧在臉書發文指出，基於醫學常識就一句話，「我祝福你，但不要鬼扯」。
遭指涉的高醫也出面駁斥此消息，強調罔腰並沒有在該院婦產科就醫紀錄。
高醫婦產部主任龍震宇說，目前醫學上若沒有子宮卵巢，要懷孕機會還是微乎其微。高醫生殖醫學科主任蔡英美也指出，若雙性人有子宮，也許可以藉由人工生殖懷孕，技術雖可行，但因國內相關法律沒通過，所以應不可能在台灣發生。（編輯：唐聲揚）1100219
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