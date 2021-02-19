名家論壇》張銘祐／國民黨戰國七雄並起，韓趙會先亡？
文/張銘祐
2021-02-19 14:37:50
國民黨一場新春團拜、韓國瑜臉書發文，引發一系列討論，團拜那天只有現任主席江啟臣與吳伯雄前主席先到，而馬英九前總統、吳敦義前副總統姍姍來遲，而有意角逐的可能候選人連勝文、朱立倫、趙少康皆沒有到場，國民黨現況猶如戰國七雄並起，尤其七月主席改選關係著2022年九合一大選的提名權，更是奠定2024年總統大選的前哨戰。
尤其過年期間馬英九前總統的網路聲量位居第一，除了過年期間不斷的釋放自己每年拍的網路任務引發討論，在春節拜廟行程中，更是強烈呼籲蔡英文政府不要拒絕中國疫苗，在年前已經有趙少康、連勝文率先發難，國民黨似乎要透過中國疫苗問題，要表明對中國的立場，而馬英九會刻意再提出，無非是增加了自己的新聞聲量。媒體出身，曾經叱吒九零年代國民黨政治改革風雲的趙少康，人稱政治金童，宣布與韓國瑜討論過，要回國民黨，並且宣布要角逐國民黨主席，在隔週的週一新聞最淡的時候抓住先機，說要選總統，國民黨也不意外的給予中評委一職，「韓趙」同盟，會不會如戰國七雄中先亡？？韓國瑜也如預期在年後有動作，在大年初七在臉書ＰＯ文「被置之死地的台灣民主」一文，痛批民進黨惡劣的政治追殺，替馬英九前總統叫屈，因為三中案「中視、中廣、中影」，型塑出馬英九前總統遭到民進黨的政治迫害，這是非常可笑的事情，光是中廣案就跟趙少康有所利益糾葛，對於國民黨來說這三案都是牽涉著國民黨的黨產問題，在這個時候忽然為馬前總統叫屈，葫蘆裡賣什麼藥？三中案牽涉之廣，當年馬英九如何變賣？跟台灣的歷史與公平正義有密切的關係，如果當年馬主席處理得宜，也不會落得如此下場。怪的是韓國瑜的起手式是為馬還是為趙？是轉移話題？由馬開始撇開趙少康牽涉中廣併購的案件？讓趙少康在國民黨內部因而被牽制？多項的疑點，有待時間去證明，但是可以見得，國民黨內深藍正在崛起，要跟本土派的江、朱兩人做抗衡。簡單的來說國民黨內部應該是風聲鶴唳，當時牽制國民黨改革的保守派，會不會將改革不利的罪名網羅在江啟臣身上，朱立倫是否可以置身事外，站高山看馬相踢，或是說鷸蚌相爭漁翁得利。國民黨有趣的地方就是各個諸侯都有政治盤算，只為自己能夠上位得到最大權力，但是爭贏了是否就會讓國民黨得到多數台灣人民心？回顧民進黨氣勢最差的時候，也就是2008年，所謂的四大天王同時退位，產生了蔡英文領導民進黨，當時多數的天王都沒有太多杯葛，讓民進黨的路線重新進行調整，有許多人說是「鬥爭」，進行路線鬥爭，奠定後來一路漸漸從谷底翻身的八年長路，讓民進黨在這時進行世代交替，鬥爭或許殘忍，但是民進黨各派系都很清楚，重返執政、與社會結合、帶動風向的三個目標。反觀國民黨從敗選到今天為止，都還是僅止於各自上位的盤算，尤其在對中國政策上打死不能變，為了就是維繫個人的理論與地位，更多人是為了在中國經商的紅頂利益，間接壓垮了世代交替、接續社會共識的目標。●作者：張銘祐／政治評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com