內幕／7搶5！吳斯懷爭入國防委員會有變數 只得靠籤運
記者吳承翰／台北報導
2021-02-20 11:21:24
第10屆立法院第3會期下週即將開議，國民黨立委、退役中將吳斯懷希望發揮軍事專長，爭取進入外交國防委員會，但現在仍然充滿變數。《NOWnews今日新聞》調查，國民黨團在外交國防委員會的原有5名立委都想留下，資深立委廖婉汝也想轉戰該委員會，加上吳斯懷，屆時將形成7人搶5席的競爭局面。按照往例，國民黨團資深立委在選委員會時有優先權，許多熱門的委員會，只會留下1席給資淺的立委，若協調不成，第一次當立委的吳斯懷、溫玉霞、陳以信將重演去年抽籤搶席次的場面。
早在去年初、本屆立法院剛開議，吳斯懷就想選擇外交國防委員會，惟當時籤運不佳，最後無奈轉戰社福衛環委員會，但吳認為外交國防才能發揮他軍事長才，此次依舊以該委員會為第一志願。至於最後會到哪個委員會，吳斯懷顯得認命，說自己是不分區立委，「一切遵照黨團安排」。目前國民黨團在外交國防委員會的5名立委分別為呂玉玲、馬文君、江啟臣、溫玉霞、陳以信，較為資深的呂、馬、江長期待在該委員會，呂玉玲、馬文君曾先後當過幾次召委，這3人續留意願強烈。至於兩位新科立委溫玉霞和陳以信，溫為台商背景出身，對於外交事務相當熱衷，也頻頻為海外僑民發聲；陳以信學經歷背景都與外交有關，兩人在選委員會時，都以外交國防為第一志願。吳斯懷渴望一償宿願、本會期爭取進入國防委員會，不料現在又冒出一個新的變數，也就是廖婉汝。對於是否進入外交國防委員會，廖婉汝受訪時態度開放，她表示更想去經濟委員會，因為「對爭取地方建設有幫助」，但廖坦言經濟委員會太熱門，即便她擔任5屆立委，到經濟委員會仍要抽籤，由於她在外交國防的資歷深，轉戰該委員會是安全的選擇，她說「如果黨團願意安排我去經濟，那經濟當然比外交國防更好！」去年7月間爆發多名立委涉入SOGO案，其中陳超明、廖國棟都屬經濟委員會，有黨團成員認為兩人續留經濟「不太好」，若他們最後都離開，資深的廖婉汝有機會進經濟委員會。不過，即便少了廖婉汝的競爭，立委資歷最淺的吳斯懷、溫玉霞、陳以信仍需抽籤，差別只在3搶2或3搶1。外界認為，新任黨團總召費鴻泰和深藍、軍系關係良好，能增加吳斯懷進外交國防的機會，費鴻泰接受《NOWnews今日新聞》詢問時，僅微笑表示「一切都還在進行式」。據了解，費鴻泰近日已陸續找來熱門委員會的立委協調，由於3月初即將確定委員會名單、3月8日選召委，預期未來一兩周會是協調的高峰期。