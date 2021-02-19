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創17年新高！主計總處：去年實質經常性薪資41538元

記者張志康/綜合報導

2021-02-19 18:19:37

薪資
▲主計總處發表去年薪資統計報告，顯示實質經常性薪資創新高紀錄。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
主計總處今（19）日公布109年全年工業及服務業薪資統計結果，109年全年實質經常性薪資為新台幣41538元，年增1.7%，超越92年水準，終於擺脫「薪資倒退嚕」的魔咒。
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民國92年受僱員工實質經常性薪資為40922元，但在過去十餘年間，扣除物價後的實質經常性薪資始終無法超越民國92年的水準，甚至在民國97年到103年間，實質經常性薪資還跌至3.8萬元左右。
主計總處公布去年的薪資統計，受僱員工實質經常性薪資為41538元，較去年同期年增1.7%，終於打破了民國92年的水準，主計總處表示，這顯示已無薪資倒退現象。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，去年雖然爆發疫情，但基本工資調升、企業調薪，加上疫情導致全球需求下降、油價暴跌，連帶影響國際原物料價格，109年消費者物價指數下跌0.23%，調薪與物價因素是擺脫實質薪資倒退的兩大關鍵。
陳惠欣補充，往年公司加薪多是調整月薪，近幾年來，企業調薪策略改變，不見得調漲月薪，也可能採績效制，針對表現好的員工發放獎金，這些因素都會影響薪資結構變化。
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