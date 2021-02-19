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罔腰曬孕照挨轟！婦產醫揭「殘酷內幕」：全球才20例成功

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 22:34:42

▲罔腰（左圖右）與男友宣布懷孕喜訊。（圖／罔腰IG）
▲罔腰自曝懷孕的消息遭醫界和網友質疑，前立委、婦產科醫師林靜儀也親揭「子宮移植手術」專業資訊，更分享人體試驗的4大重點。（圖／罔腰IG）
跨性別網紅「罔腰」進行性別重置手術後，由生理男性成為女性，不過沒有子宮的她18日在IG突然宣布懷孕消息，更曬出超音波照片分享喜悅。此舉掀起醫界和網友熱議，就連衛福部也將介入詳查此事。對此，前立委、婦產科醫師林靜儀也親揭「子宮移植手術」的專業資訊，更分享了人體試驗的4大重點和子宮移植後續案例。
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林靜儀稍早指出，子宮移植手術起初以動物做實驗，直到2014才開始人體實驗，目前全球進行70例當中有20例成功懷孕生產，「但是據我所知目前台灣還沒有核准這個人體實驗」。
接著她也補充表示「事情不會只有好的那一面」，林靜儀指出國際婦產科聯盟2009年就曾提醒子宮移植不是為了救命、改善生活品質或延長壽命所做的治療，移植後也具有帶給母親及胎兒潛在且長期的風險，捐贈者更需因此承擔重大手術可能的併發症。
▲林靜儀發文全文。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）
▲林靜儀發文指出全球70例子宮移植手術，其中有20例成功懷孕生產。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）
此外林靜儀針對「人體試驗」也提醒，在台灣進行人體試驗都必須經過衛福部的審查通過，才能執行，尤其牽涉到階段特殊甚至牽涉生育相關的研究，更需要嚴格審查。她也提醒民眾要注意以下4點，首先是要有衛福部人體實驗核准的資料；第二是得清楚自己簽署的同意書到底是什麼，「沒有清楚是什麼研究之前不要接受研究」；第三點則是「同意書會是一式兩份，簽名者與研究單位各持一份，隨時都可以打電話去詢問」；最後她強調有些研究計畫需要自行負擔一部分費用，但很少由被研究者花大錢被研究，「這是非常少見的情況，最好問清楚。」（編輯：楊智傑）
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變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
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2021-02-19-2021-02-25

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44.81%55.19%
2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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