德州暴風雪大停電　唯一營業披薩店員工忙到累癱

（中央社奧斯汀19日綜合外電報導）德州近日遭遇百年來最嚴重暴風雪，許多人家無電可用，這時聖安東尼奧（San Antonio）所有披薩店都暫時歇業，只有一家達美樂（Dominos）披薩店仍正常營業。
這家店的員工迪路納（July DeLuna）昨天在臉書上傳一張員工忙到累癱在工作台邊的照片 並表示原本準備賣到週末的食材，在短短4小時內全數賣光。迪路納還說，他們接了無數的訂單，無數人對他們吆喝，他們也說了無數次抱歉。迪路納表示，他們自己反倒沒有剩下的食物可吃。他們不顧安全開車上班，特地花時間去到店裡，冒著所有風險為所有人提供服務。他們希望顧客能了解，他們如此努力工作不是有此義務，而是因為他們想幫助別人，他們關懷別人。網友紛紛留言向他們致謝，並幫他們加油打氣。有人說，「感謝你們在這段期間還在為大家服務」、「為達美樂的員工感到非常驕傲，感謝你們的努力工作，上帝保佑你們！！」。美聯社報導，德州暴風雪來襲使電網不堪負荷，數百萬居民面臨停電好幾天的情況。今天雖已恢復供電，但部分地區尚未脫離危機，許多人仍無法取得安全飲用水。追蹤美國停電狀況的網站PowerOutage.us指出，德州有將近18.5萬戶家庭和商店現仍停電，低於兩天前的300萬戶左右。公用事業官員表示，仍可能會進行輪流限電。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1100219