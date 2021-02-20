登記結婚一定辦婚宴？男超崩潰　金額讓1萬人震驚：母湯

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這位網友在臉書社團《爆怨公社》PO出一篇文章表示，「登記結婚一定要辦婚宴嗎？前年弟弟結婚，貸款辦婚宴，為了辦風光一點還額外跟我借40萬，每月還5千，要還到什麼時候？」沒想到這次輪到原PO，在過年的時候，雙方家長都希望原PO和他女友可以「辦個簡簡單單的婚禮及宴客，不想讓他們的親朋好友認為我們偷偷摸摸來的，最少要有簡單的婚宴明媒正娶儀式」。可原PO卻認為「但我們連簡單都不想要阿，人家辦婚宴關我們什麼事？雖然我們都不缺錢，但戶頭也不是存好幾百萬，我現在生活很愜意阿，不然每月2萬孝親費，每年帶你們國內外旅遊收回來，我就辦」，最後更爆氣表示「當我沒房貸、車貸、奶粉、尿布要負擔嗎？現在連婚宴都是有錢人在玩的家家酒，辦下去就是70至80萬起跳」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，超過1萬人按讚，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「千萬母湯，個人覺得與其浪費那些錢辦那種累死人的東西，不如把錢拿來過生活，做更有意義的事」、「登記就好了，簡單方便又省時，頂多公司和長輩親友送一盒餅，這樣就沒有偷偷摸摸了吧」、「夫妻之間有共識就好，婚宴只是辦給親朋好友知道，做面子而已。很多高調的婚宴還不是默默簽字離了，兩人恩愛最重要，其他不用管」、「推不辦，我同學要辦結婚，大概有半年沒有睡好覺過，夫妻每天吵，家人也吵，朋友也吵」、「有多少能力做多少事...何必借錢辦婚宴」、「那就跟你爸媽說：弟弟還完婚宴錢我再辦」。（編輯：王柏文）