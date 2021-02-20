馬英九官司纏身被政治追殺？民進黨：韓國瑜根本在瞎扯
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-20 13:07:39｜2021-02-20 13:08:50
前高雄市長韓國瑜日前在臉書上為前總統馬英九叫屈，表示一個已經卸任的民主國家元首，卻在此時此刻不斷的跑法院、出庭，只因他身上背了數百條官司，批評民進黨「無恥到沒有底線的政治追殺」。對此，民進黨回應韓國瑜根本在瞎扯。
民進黨發布聲明指出，國民黨、韓國瑜為了掩護三中案的司法審理，謊稱馬英九總統卸任五年多來，民進黨用300件訴訟案件進行司法追殺，根本就是在瞎扯，三百件就是在造謠，也是國民黨操弄民粹和政治言語的標準手法，藉此來誤導視聽、干預司法審判。民進黨反問，國民黨謊稱馬英九有三百件司法案件究竟是哪三百件？馬英九這麼厲害，可以牽涉三百件，國民黨倒是告訴大家到底在哪裡？民進黨舉例指出，「富邦併購台北銀行案」是因當初反對併購而被解僱的北銀前副理，到北檢告發馬英九，與民進黨無關。「國發院土地案」是原地主的小孩到地檢署具狀指控馬英九，與民進黨無關。「遠雄大巨蛋案」，是柯文哲市長任內的台北市政府廉政透明委員會向特偵組及台北地檢署告發。最後，北檢起訴李述德，將馬英九另案追查，與民進黨無關。民進黨強調，馬英九多數的訴訟案件，像是「納莉風災廢弛職務案」、「財產來源不明案」、「貓空纜車案」、「大巨蛋圖利遠雄案」等等，都是馬英九在擔任台北市長期間，因為施政造成民怨，所引致的案件，通通與民進黨徹底無關。國民黨說馬英九300件訴訟案，是民進黨利用司法進行政治追殺，根本就是瞎扯、造謠。民進黨反問國民黨，利用司法進行政治追殺就是馬英九，中華民國打從民選總統以來，最嚴重的總統介入司法案件，就是馬英九當年把檢察總長叫到總統官邸報告司法個案，並藉此發動黨內政爭，打擊政敵。現在台北地方法院正在審理「三中案」，馬英九牽涉利益所以被告，怎麼又要胡扯民進黨，奉勸訴訟攻防回歸證據辯證，不要再做政治操作，誤導視聽，干擾審判，硬扯是政治迫害，並不會改變馬英九涉案的事實。