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「台中女麗購」創16億元佳績　盧秀燕抽出黃金50兩得主

記者柳榮俊/台中報導

2021-02-20 14:41:00

「台中女麗購」創16億元佳績　盧秀燕抽出黃金50兩得主
▲首屆「台中女麗購」締造16億元以上消費金額，市長盧秀燕在律師見證下，抽出壓軸最大獎黃金50兩得主(圖／柳榮俊攝2021.2.20)
首屆「台中女麗購」以「她經濟」為主軸，推出最大獎黃金50兩及轎車、鑽戒等多項好禮號召民眾在台中消費，短短60天活動不僅締造16億元以上消費金額，更帶動在地產業、經濟效益提升。今(20)日市長盧秀燕在律師見證下，抽出壓軸最大獎黃金50兩蘇姓得主，將市價超過300萬元的黃金存摺帶回家。
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盧秀燕表示，台中市政府重視經濟發展，延續連兩屆台中購物節成功經驗，以女性經濟角度舉行首屆「台中女麗購」，不僅是台中第一次，也是有史以來首度由公部門主辦的女性購物節，希望藉此讓創業、營業及消費端的女性更都珍愛自己、受到鼓勵。
 
盧秀燕進一步表示，首屆台中女麗購創下16億元以上消費金額、累積38萬次下載APP次數、近186萬筆登錄發票數，最終產生近200萬組抽獎序號，市府今年首次舉行，將再接再勵，預計明年繼續舉辦，支持台中女性創業者、經營者及消費者。
 
因應新冠肺炎疫情防疫措施，今壓軸抽黃金50兩活動縮小規模、搭配網路同步直播，由盧市長及美容、餐飲、糕餅、好禮，及產業故事館等多位產業代表，在律師見證下抽出7位數序號「0332754」，由市長現場「call out」蘇姓得主，雖現場未接通，但後續已由經發局聯繫上，幸運得主得知消息後，第一句話就詢問「真的假的」，直呼不敢相信，盧市長預計今日下午也將親自致電道賀，感謝民眾踴躍參與。
 
經發局說，台中女麗購締造16億元消費金額，帶動美容美體、旅宿餐飲、運動休閒、百貨零售等產業整體發展，並增加飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等週邊經濟效益，有效推高產業產值；因應疫情，活動加入電商平台專區，讓全台民眾都能買到台中優質產品，成功吸引各地民眾透過電商購物，累計高達1.7億元消費金額。
 
經發局長張峯源感謝各地民眾為台中經濟盡一份心力，感謝所有參與活動的民眾和提供優惠與贊助的廠商、店家，並協助推廣相關訊息，讓女麗購更具吸引力。市府也將在今年暑假接續舉辦下一屆台中購物節，繼續努力拚經濟。
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