國造潛艦推手黃曙光6月屆退 國安高層思索解套方案
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-20 16:25:49｜2021-02-20 16:31:41
蔡政府國安團隊在年後進行人事調動，總統府昨（19）日舉行記者會，宣布由邱國正接任國防部長、邱太三接任陸委會主委、陳明通轉任國安局長、嚴德發轉任國安會諮詢委員。除了國安團隊調動外，主導潛艦國造計畫的參謀總長黃曙光將於6月屆退，為了避免潛艦國造因為黃曙光退伍而卡關，黃的去留受到關注。
2016年5月蔡英文政府上台後，將潛艦國造列為重要國防政策，6月接任海軍司令的黃曙光一直是潛艦國造的推手。由於台灣並未建造過潛艦，且中國不斷施壓國際社會輸出潛艦技術給我國，因此潛艦國造被視為高難度，更是高度軍事機密，海軍赴立院專案機密報告，也僅有少國防委員會立委能夠參與，手機更必須在委員會外統一保管，不得帶進去以防洩密。去（2020）年11月24日，國造防禦潛艦（IDS）好不容易在高雄台船專用廠房開工，主導潛艦國造的黃曙光將滿64歲，依據陸海空軍軍官士官服役條例規定，必須屆齡退休，另一位國造潛艦要角海發中心主任邵維揚如果今年7月前無法占中將缺，也將面臨屆齡退伍問題，屆時潛艦國造將痛失兩位重要推手。為了留住黃曙光，傳出國安幕僚研議晉升黃曙光為沒有服役年限的四星一級上將，過去曾任四星一級上將的參謀總長包括郝伯村、李天羽、唐飛、湯曜明、李傑與林鎮夷等，除了林鎮夷調任總統府戰略顧問外，其餘都辦理退伍轉任國防部長。不過，立法院在2012年11月三讀通過《國防部組織法》相關修正法案，將參謀總長由過去的四星一級上將降編為有服役年限的三星二級上將。據了解，黃曙光本人希望能尊重體制，不願意破例，他向幕僚表示，6月就會辦理退伍。如何留住潛艦國造主力推手，國安幕僚恐怕必須思索其他方案。