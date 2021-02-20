創7年新高！主計總處上修今年經濟成長率至4.64%

行政院主計總處今（20）日公布國民所得統計及國內經濟情勢展望，並預測110年經濟成長至4.64%，較109年11月預測3.83%上修0.81個百分點，成為近7年來最高水準。不過仍需觀看全球疫情是否能獲得有效控制、疫苗供應進展與各國封鎖措施放寬時程等主要不確定因素。

我是廣告 請繼續往下閱讀

主計總處國民所得統計評審會今日下午召開審議109年第3季國民所得統計修正、第4季初步統計以及110年預測等案。109年第4季初步統計實質GDP較108年同期經濟成長率提高5.09％，較今年1月概估數4.94％增加0.15個百分點，

若併計109年上半年第1、2季的經濟成長率，109全年經濟成長率3.11％，較110年1月概估數2.98％上修0.13個百分點，109國內每人生產毛額（GDP） 為2萬8,383美元，消費者物價指數（CPI）下跌0.23％。

主計總處指出，在內需方面第4季民間消費受到疫情衝擊，國人在國外之消費續呈大幅衰退，國人在國內消費則持續成長。若併計國人在國內、外之消費，第4季民間消費負成長1.07％，對經濟成長負貢獻0.55個百分點。

展望110年經濟發展，受到國際情勢與全球疫情影響，預測110年全球經濟在低基數(109年衰退3.7％)下將成長5.0％，較109年11月預測上修0.8個百分點，其中先進及新興經濟體分別成長4.3％及5.9％。

而國內在對外貿易部分，因半導體業具有領先優勢產能將持續開出，外需強勁加上產業優勢，可望大量挹注我國出口，預測全年商品出口3,784億美元，年增9.58％；另各國邊境管制續使來台旅客受限，服務貿易之旅行收入將維持109年之低檔，輸出實質成長5.05％，較109年11月預測上修1.67個百分點；輸入部分則受國際農工原料價格走高，及出口與內需引申需求影響，商品進口將持續擴增，預測110年按美元計價商品進口為3,145億美元，年增9.77％，輸入實質成長3.76％。

▲行政院主計總處預測110年經濟成長至4.64%，較109年11月預測3.83%上修0.81個百分點，成為近7年來最高水準。（圖／主計總處提供）

主計總處表示，整體而言預測110年GDP規模突破20兆，經濟成長4.64％，較109年11月預測上修0.81個百分點，將自2015年

CPI上漲1.33％。但仍有四大項主要不確定因素會影響經濟波動，包括全球疫情能否獲得有效控制、疫苗供應進展，與各國封鎖措施放寬時程、美國與中國大陸貿易及科技爭端之後續發展、各國財政與貨幣政策走向及其後續效果以及油價、原物料價格走勢及國際股匯債市波動。