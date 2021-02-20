新台幣升值壓力大　朱澤民：台灣不擔心荷蘭病

（中央社記者潘姿羽台北20日電）台灣經濟表現亮眼、出口暢旺，加劇新台幣升值壓力，央行理事日前示警應小心「荷蘭病」；主計總處主計長朱澤民今天表示，台灣產業平衡發展，並不是只有半導體，不至於有荷蘭病的問題。
朱澤民今天在經濟預測記者會表示，去年台灣貿易順差達588億美元，今年估計可達639億美元，這對匯率升值壓力蠻大的，要如何運用外匯，是各部會必須共同思考的課題。儘管新台幣匯率有升值壓力，對於外界憂心台灣有「荷蘭病」，朱澤民直言不可能，他表示，台灣各行業都往前走，如綠能發電、汽車、營建業，並不是只有半導體。朱澤民也說，台灣已經不像以前只是進口原物料、簡單加工後就出口，現在生產鏈形成，附加價值有所提升，只是商品貿易順差也會對匯率造成壓力，但台灣產業平衡發展，不至於有荷蘭病的問題。央行理事日前曾提醒，當前新台幣升值的情況與當年「荷蘭病（Dutch Disease）」的背景有些相似，1960年代荷蘭發現北海天然氣後，出口巨幅擴增，荷蘭幣大幅升值導致傳統產業喪失國際競爭力，加速去工業化。央行理事憂心，目前台灣因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，新台幣強勢升值恐不利其他產業發展。（編輯：趙蔚蘭）1100220