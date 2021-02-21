早起「戴降噪耳機」慢跑！疑沒聽見樹倒　女搶救不及身亡

藍牙耳機近來蔚為風潮，不僅聽音樂、講電話方便外，有別於以往有線耳機瘋狂打結的情況，上下班通勤或運動期間降噪功能和便於配戴的優點，儼然成為現代人選擇手機配件的一大考量關鍵。不過在新加坡日前就有一名女子配戴降噪耳機慢跑時，疑似沒聽到大樹斷裂的巨響，閃避不及遭到砸傷，消防人員到場搶救後仍不幸身亡。

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根據新加坡媒體《海峽時報》（The Straits Times）報導，本月18日早上8點時，一名38歲的女子陸小麗（Loke Xiao Li）於在新加坡北部的馬西嶺公園（Marsiling Park）慢跑途中發生意外，報導指出目擊者當時聽見一聲巨響，前往查看時發現她已經被20公尺高的巨樹壓在底下，並於8點15分時向當地消防局報案。不幸的是當消防人員抵達現場後，陸小麗仍搶救未果傷重不治。

此外報導也提到，陸小麗的姐姐向媒體表示，事發時陸小麗戴著無線降噪耳機（noise-cancelling earbuds），事發後耳機左半邊裂開損壞，右邊則完好無損，「要不是她邊戴著耳機聽音樂，就有機會聽到樹木斷裂的聲音及時逃離」。據了解，陸小麗正職工作是在新加坡亞洲新聞台（CNA）擔任攝影棚資深技術專員，平常喜歡騎機車，最近才開始培養慢跑的習慣。

▲事發當時女子邊戴著抗噪耳機邊慢跑。（示意圖／取自photoAC）

新加坡國家公園局（NParks）指出，目前已經介入調查事故發生原因，這棵樹是高20公尺的異葉南洋杉，樹圍1.3公尺，樹齡約20年，報導也指出目擊者表示當時就連10名路人合力也無法將樹木抬起，最近一次檢查是在去年4月，原定今年10月會再進行例行檢查，斷裂倒下的原因正在調查中，目前也確保公園內其他樹木的安全性，持續開放民眾使用。（編輯：楊智傑）