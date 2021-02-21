各地天氣晴朗穩定！但慎防日夜溫差大、16縣市低溫特報
記者顏真真/台北報導
2021-02-21 08:17:11｜2021-02-21 08:17:28
中央氣象局指出，今（21）日風向轉向東南風，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，白天溫度持續回升，預計各地高溫可以達23至26度，但清晨低溫由於輻射冷卻效應明顯，已針對16縣市發布低溫特報，其中局部空曠地區、近山區平地及花東縱谷仍有10度以下低溫發生，金門更出現6度以下低溫，早出晚歸請適時增減衣物。
今日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大，清晨局部地區有6度以下氣溫發生的機率，氣象局也發布低溫特報，其中金門縣有6度以下氣溫發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣也有10度以下氣溫發生的機率。氣象局表示，今清晨嘉義以北及宜、花約11至14度，其他地區約15、16度，局部空曠地區、近山區平地及花東縱谷仍有10度以下低溫發生，金門出現了6度以下低溫。不過，今日各地大多為晴到多雲的穩定天氣，白天溫度比昨日持續回升，預計各地高溫可以達到23至26度。至於位於菲律賓東南方海面1號颱風「杜鵑」，今晨2時位於鵝鑾鼻南南東方約1810公里的海面上，朝菲律賓中南部群島方向移動，對台灣沒有直接影響在空氣品質方面，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積污染物；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。此外，明日天氣仍偏乾，各地大多為晴到多雲，白天溫暖舒適，各地高溫都可以來到25至29度，但夜晚清晨輻射冷卻效應仍強，台南以北及東北部地區低溫仍只有13至15度，其他地區16至18度，各地日夜溫差都偏大。周二（23日）東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼；同時颱風或熱帶性低氣壓已進入南海，其中高層水氣有機會向北傳送到台灣附近，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高，其他地區為多雲到晴。周三（24日）東北季風減弱，水氣也減少，到周四（25日）僅大台北山區、東半部低區及恆春半島仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴。周五、周六（26日、27日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。