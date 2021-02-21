NBA／Curry面對的防守太殘酷 老爸：Jordan都沒這種待遇
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-21 08:16:20
金州勇士當家球星Stephen Curry近兩季少了Kevin Durant和Klay Thompson的幫忙，因此遭到對手重兵看防，所面對挑戰之嚴酷，不少人都覺得不可思議。近期他的射手老爸Dell Curry就表示，自己從未看過兒子所面對的這種防守。
自從2019年總冠軍賽，暴龍總教練Ncik Nurse決定對Curry使用Box-1戰術後，這一套防守策略就成為了許多球隊面對勇士時的選擇。然而，這位超級射手卻似乎不受影響，目前場均可以轟下29.9分，有效命中率高達60.8%。對此老Curry認為兒子現在比以往的任何時刻要好，「不確定他是否已達到了巔峰。每個人都在把他的數據跟全票MVP那年比較，數據相同，但考慮到他現在面對的防守，我覺得他更強了。」「我從未見過他現在面對的這種防守？NBA的Box-1，而且是每場比賽？他受到防守太多關注了。」Dell繼續說道，「我知道現在的規則不同，一切都變了，但在我那個年代，Jordan是最難防的，我們也從來沒討論過Box-1，我從來沒見過誰被防成這樣。」事實上，不只是Dell這樣覺得，之前「閃電俠」Dwyane Wade也說過類似的話，也有許多人認為Curry絕對應該被納入MVP的討論之中。或許，勇士這一季的低谷也是一種人生機遇，讓我們有機會看到Curry在逆境中的成長，以及他對於自身球季的突破，在過不到一個月就將滿33歲的同時，來到自己生涯狀態的最高峰。向上攀爬之路，永遠比站在制高點更動人不是嗎？