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NBA／火箭想打小球　美媒爆料「表弟」有望回鍋湖人

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-21 08:36:06

LeBron James, DeMarcus Cousins
▲湖人球星「詹皇」LeBron James（左）、「表弟」DeMarcus Cousins。（圖／美聯社／達志影像）
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，休斯頓火箭隊計劃和中鋒「表弟」DeMarcus Cousins分手，而近期因球星Anthony Davis受傷、而禁區空缺的洛杉磯湖人，將有意追求他。
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Cousins在鵜鶘打出生涯顛峰，但卻在2017-18賽季受到阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，這幾乎毀掉他的生涯；之後來到勇士又遇到了膝蓋前交叉韌帶撕裂的問題，雖然復健後順利康復，但已沒有過往對比賽的那種主宰力。
本季在火箭Cousins主要擔任Christian Wood替補中鋒，場均可以得到9.6分、7.6個籃板，外加2.4次助攻。而在後者傷癒歸隊後，球隊想更多的使用小球陣容，因此有意讓他去別支球隊尋求發展機會。
剛巧，湖人最近因為Davis受傷，因此禁區缺少人手，正打算進行補強。Cousins在上個賽季就曾加入紫金大軍，雖因傷整季沒打、還在季中被裁掉，但彼此應不陌生。
雖然被交易可能不是讓球員太高興的事情，不過對Cousins來說更重要的是發揮空間，至少湖人能給予他這個機會。
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