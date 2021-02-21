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中職／曾獲韓國大賽MVP　ESPN爆多明尼加重砲將加盟富邦

體育中心/綜合報導

2021-02-21 09:01:21｜2021-02-21 09:01:57

Yamaico Navarro
▲多明尼加打者Yamaico Navarro。（圖／美聯社／達志影像）
《ESPN》記者Enrique Rojas稍早於推特爆料，來自多明尼加的打者Yamaico Navarro將加盟富邦悍將，這位33歲的洋砲有4年的大聯盟經驗，另外也曾在日職的羅德隊和韓職的三星隊打過球。
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Navarro曾為紅襪、皇家、海盜、金鶯效力過，累計大聯盟生涯4年出賽過79場，獲得180個打數，敲出2轟和20分打點，打擊三圍為.206/.258/.267。
之後他在2014-15年的兩個賽季加盟韓職三星隊，展現驚人的長打火力，平均打擊率為2成97，出賽265場、敲出79轟和235分打點，幫助三星達成隊史上首度4連霸，他也在2014年獲選為總冠軍賽MVP，2015年被選進明星賽。
2016年他和日職千葉羅德海洋隊簽下一年120萬美金合約，但他無法複製在韓國的成功經驗，82場出賽打擊率2成17，敲出10發全壘打和44分打點，在入境日本時還因違反槍砲刀械管制法遭逮捕，季後未獲球隊續約。
Navarro近年在多明尼加聯盟打球，富邦上一季多項打擊數據在中職4隊中敬陪末座，如今外媒爆料簽下這位洋砲，應是有意藉由他的長處，來補強球隊火力。
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