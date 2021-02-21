直播／緬甸包機將抵台、AZ疫苗緩打？陳時中最新說明
記者顏真真／台北報導
2021-02-21 13:47:50
緬甸軍方發動政變，台灣駐緬甸代表處日前公告華航目前排定2個班次的救援班機，第一個班次將於今（21）日抵台，由於國內已連續4天都有新冠肺炎境外移入確診病例，加上AZ疫苗通過緊急授權，抵台後最快1周可接種，但不少歐洲醫護接種施打AZ疫苗後出現嚴重副作用，台灣是否會因此緩打？引發關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時將舉行臨時記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握最新現場狀況。
指揮中心昨日統計，截至目前國內累計17萬1139例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含16萬8649例排除)，其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。
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