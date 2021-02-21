美聯合航空客機起飛後引擎爆炸！零件沿路掉砸中民宅
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-21 11:10:55
美國聯合航空（United Airlines）一架載有241人的波音777-200客機驚傳故障，起飛後右邊引擎爆炸，機械零件在飛行過程中不斷掉落，散落在一般住宅區，有民眾的車輛被鐵片砸中毀損。引擎故障後客機緊急返回機場安全降落，所幸機上乘客無人受傷。目前美國聯邦航空局（FAA）正在調查飛機故障的原因。
綜合美國媒體報導，編號UA 328的聯合航空客機週六（20）載有231名乘客、10名機組人員，原定從科羅拉多州丹佛國際機場（DEN）飛往夏威夷檀香山。飛機起飛後不久進入巡航高度時，右邊引擎突然故障起火，機長也發現了故障並在飛行過程中向機場發出了「Mayday」求救訊號。引擎故障後飛機急速墜落，機艙內一片混亂。一位名叫大衛的乘客（David Delucia）向媒體表示，當時他在機上以為飛機要墜毀了，絕望的叫同行的老婆把駕照放到口袋內，這樣出事後才能辨認遺體。所幸飛機最後折返，平安回到丹佛機場。美國聯合航空表示，受影響的乘客已搭乘另一班飛機前往檀香山，目前公司正在與聯邦航空局、國家運輸安全委員會（NTSB）、科羅拉多警方合作調查事故原因。聯邦航空局在事故後也發表聲明，指波音777-200客機在發生故障後平安回到丹佛國際機場，當局已接獲有關飛機飛行途中掉落零件碎片的通報。科羅拉多州警方表示，這些碎片散落在機場附近的Commons公園、Broomfield、Northmoor以及Red Leaf數個社區。網路上的照片可見，飛機零件散落在民房前的草坪、公園的足球場上。還有一輛卡車被天空中散落的零件砸碎。