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NBA／爭議判決！嘴綠情緒失控遭驅逐　導致勇士被絕殺

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-21 11:38:26

Draymond Green
▲Draymond Green被吹技術犯規。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士今天在主將Stepehn Curry缺席的情況下，雖在末節曾經領先，卻因為Draymond Green情緒失控、被連吹2個技術犯規，最終讓黃蜂靠著Terry Rozier的絕殺，以102:100逆轉贏球。
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此役讀秒時刻，勇士領先2分、並掌握球權，但持球的Brad Wanamaker此時發生重大決策失誤，他居然停球等待對方上來爭搶，讓黃蜂成功得到一次跳球的機會。
跳球開出後，Gordon Hayward在亂軍之中拿到球，但還未完全掌握球權就倒地，Green也立刻上前抱住球，此時裁判哨音響起，卻給了黃蜂一次暫停，讓後者相當不滿。
隨後，Green的抗議有失控的傾向，雖然勇士成員試圖上前拉住他，但為時已晚，他連被吹2個技術犯規被驅逐出場，隨後Rozier執行2次技術犯規罰球，將比分扳平。
黃蜂喊出暫停布置最後一擊，球交給Rozier，他在左翼運球尋找機會，飄移勉強出手，但球卻應聲入網，黃蜂最終就以這顆絕殺，完成耐人尋味的大逆轉，以2分之差擊敗勇士。
Rozier今天19投12中，投進8顆三分球，砍下全場最高的36分，而勇士方面則是以Kelly Oubre的25分為最佳，但是比賽最終以這種結果結束，想必讓許多人有些意外。
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