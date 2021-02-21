西濱重大車禍濃霧惹禍？氣象局不排除小範圍能見度低落

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據了解，台61線西濱快速公路北上254公里處，上午發生20部車輛追撞意外，造成2人死亡、8人受傷。警方研判，事故肇因於濃霧造成視線不佳，且沒有保持安全距離。

氣象局預報員官欣平表示，通常在比較回暖的天氣，中南部是比較有可能有低雲是霧的狀況，但今日早上是沒有霧的狀況，主要是局內所有回報都沒有觀測到有霧的情況，一般大家看到能見度低就會覺得有濃霧，但這地方因氣象局沒有設站點，所以可能代表還是比較區域性天氣。