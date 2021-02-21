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西濱重大車禍濃霧惹禍？氣象局不排除小範圍能見度低落

記者顏真真/台北報導

2021-02-21 11:51:38｜2021-02-21 12:29:43

西濱連環車禍
▲ 台61線西濱快速公路今（21）日上午發生20部車輛追撞的連環車禍。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）
台61線西濱快北上雲嘉大橋處今（21）日早上7時多發生20車連環撞車禍，造成2死8傷，有目擊民眾指稱當時霧很濃。對此，中央氣象局表示，並沒有觀測到中南部有大範圍濃霧或大霧，能見度低於200公尺的情況出現，但因車禍路段氣象局並沒有設站，也有可能是小範圍區域性能見性低落，通常在比較回暖天氣，中南部地區清晨這段時間較容易低雲或霧的現象，後續要注意，另也可能與空氣品質有關。
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據了解，台61線西濱快速公路北上254公里處，上午發生20部車輛追撞意外，造成2人死亡、8人受傷。警方研判，事故肇因於濃霧造成視線不佳，且沒有保持安全距離。

氣象局預報員官欣平表示，通常在比較回暖的天氣，中南部是比較有可能有低雲是霧的狀況，但今日早上是沒有霧的狀況，主要是局內所有回報都沒有觀測到有霧的情況，一般大家看到能見度低就會覺得有濃霧，但這地方因氣象局沒有設站點，所以可能代表還是比較區域性天氣。

因此，官欣平說，發生車禍的路段在環境條件上確實有可能能見度較低，只是大範圍沒有觀測到霧。不過，最近天氣除了濃霧之外，還有空氣品質也會比較差，所以在判定上比較有困難，尤其這地方沒有設站點，氣象局難提供能見度數據，最近的氣象觀測站是沒觀測到能見度那麼低，因此這應該屬於較區域性的現象。
此外，環保署空氣品質監測網預報說明，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速偏弱，清晨受輻射冷卻影響，垂直及水平擴散條件不佳，污染物易累積。根據上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南空品區及金門地區為「紅色警示」等級。
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