疑濃霧影響　西濱快雲嘉段20車追撞2死8傷

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）台61線西部濱海快速公路北上254公里處今天上午發生20部大小車輛追撞車禍，造成2人死亡、8人受傷。警方研判事故原因為濃霧造成視線不佳，且沒有保持安全距離。

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嘉義縣消防局上午7時31分接獲民眾報案，台61線北上254里處公發生20部大小車輛追撞車禍，經警方確認後為7輛大貨車、13輛自小客車。

搶救人員到場發現車禍造成1名林姓男子頭顱破裂當場死亡，另9人（3男、6女）受傷，其中6人送衛生福利部朴子醫院，1名李姓婦人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救後，仍宣告不治，其餘5人意識清楚。

另3名傷者意識清楚，分別送嘉義長庚醫院及雲林北港媽祖醫院。

車禍發生後，大貨車與自小客車撞成一團，有小客車被推擠至貨車底盤下，車體嚴重變形成廢鐵。現場還有1輛載運瓦斯桶的大貨車撞擊後，近40支瓦斯桶散落一地，有的則被噴飛到對向的南下車道，險象環生，消防人員立即檢視是否有瓦斯外洩，並集中在路旁。

據其中1名傷者表示，當時現場有濃霧，而且下坡路段，疑因視線不良及未保持安全距離造成連環車禍。

雲林縣警察局北港分局長顏偉丞指出，現場因濃霧造成20部大小車輛追撞，經警方清查，事故造成2人死亡、8人受傷，相關肇事責任，需進一步調查釐清；另籲請駕駛，遇到濃霧，應減速慢行，保持安全距離。（編輯：黃世雅）1100221