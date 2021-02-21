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員工想請假卻遭刁難？主管回「你覺得呢」　眾風向一面倒

編輯中心/綜合報導

2021-02-21 12:33:56

▲一名女網友日前面試因為太緊張，竟然忘記將面試官給的名片帶走，讓她超擔心，貼文一出也釣出人資回應了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲員工想請假卻遭刁難？主管回「你覺得呢」，眾風向一面倒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。但最近就有一名網友在網路上表示，自己想請假卻遭到主管刁難回覆「你覺得呢」，此舉立刻掀起網友們的討論，風向紛紛一面倒。
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▲擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「跟主管請假，主管回覆：『你覺得呢？』該怎麼回？」的文章表示，「我前陣子透過公司的系統跟主管請示能不能請假，第一次詢問的時候主管沒有回覆，隔幾天後我改用別的方式再次請示主管，結果她回覆：『你覺得呢？』」，這讓原PO大為傻眼，更接著說「我很想請假，因為我的假還有好幾天沒用完...但是她這樣回覆真的看了讓我有點火大，我朋友一致都覺得這個主管很機車...而且我不會通靈、也不會讀心術，要怎麼知道她准不准假？為什麼還要用這種回覆的方式」。
原PO更爆料「主管自己下午要請假，早上就趕快上假單，我想請假就百般刁難，想請問我該怎麼回她？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，風向紛紛一面倒，網友們紛紛一面倒認為「這時候要裝傻到底」，「乾脆一點直接回：就是不知道才問你」、「主管：你覺得呢？你：當然可以啊」、「我第一個反應真的是『我覺得可以』，會直接sent出去的那種」、「我也覺得請假本來就是妳的權益，還是法定保障的權益，直接告知主管要請假就好，而且是打要請『特休』，看她敢不敢不給妳請？真的沒必要問她可不可以」。
▲也有網友揭露最好的回答方式，「你可以回，『目前已安排好，確認不會影響到工作進度，若有需要調整的地方請再告訴我。後續手續就再麻煩您了，謝謝您』，直接坐實已請假完成」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲也有網友揭露最好的回答方式，「你可以回，『目前已安排好，確認不會影響到工作進度，若有需要調整的地方請再告訴我。後續手續就再麻煩您了，謝謝您』，直接坐實已請假完成」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不過也有網友揭露最好的回答方式，「你可以回，『目前已安排好，確認不會影響到工作進度，若有需要調整的地方請再告訴我。後續手續就再麻煩您了，謝謝您』，直接坐實已請假完成」、「回說：目前手頭上的工作進度到哪了，沒有急事。這樣就好」、「我會回說目前手邊的工作進度，表明不會讓請假影響進度，硬碰硬弄不好以後更難請」。（編輯：王柏文）
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