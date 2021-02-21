NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

拜登杜魯道將線上峰會　美加油管後續受關注

中央社

2021-02-21 15:22:00

美國總統拜登
▲美國總統拜登23日將與加拿大總理杜魯道進行視訊會議，外界關注美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）計畫動態。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登預定23日與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）舉行雙邊會議。儘管採視訊方式，但仍將是拜登以總統身分舉行的第一場與外國領袖的雙邊峰會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據白宮今天發布聲明指出，兩國領袖將在線上會議，就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和氣候變遷等議題「檢討雙方的共同作為」。
法新社報導，拜登已不是頭一回把自己的「第一次」殊榮做給加拿大，在他上任僅兩天的第一通打給外國領袖的電話，就是打給杜魯道。
拜登就任後公布氣候議題行政命令，包括取消具爭議的美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）計畫許可，以及重返2015巴黎氣候協定，這兩項作法都推翻了前總統川普的氣候政策。
今天白宮聲明中並未提到雙方會否觸及基石XL計畫。基石XL計畫連結加拿大亞伯達省（Alberta）油砂田到美國德州海岸的煉油廠，在拜登決定取消後，已成為兩國之間高度敏感議題。
基石XL計畫於2008年發起並獲加拿大政府支持，但遭受環保人士批評；美國前總統歐巴馬任內擋下此案，但在川普任內又開綠燈。
杜魯道先前已對拜登取消美加輸油管計畫表達失望。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1100221
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.3%96.7%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.89%55.11%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.39%41.61%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀