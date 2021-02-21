NBA／Green暴怒遭驅逐 Kerr賽後罕見嚴厲批評：他越線了
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-21 14:53:26
金州勇士今天慘遭夏洛特黃蜂逆轉，賽後勇士總教練Steve Kerr對於陣中明星大前鋒Draymond Green情緒化的表現，感到相當失望，並且罕見嚴厲的批評了後者的行為。
此役讀秒階段，勇士只領先2分，並且要和黃蜂要藉由跳球來決定球權，黃蜂前鋒Gordon Hayward在亂軍之中拿到球，但隨即重心不穩跌倒，Green見狀立刻向前爭搶，但裁判卻給了黃蜂暫停。對此，Green非常不滿，並且大動作的向裁判抗議，隨後因此連續被吹兩個技術犯規，且被趕出場。黃蜂先靠著技術犯規的罰球追平比數，之後Terry Rozier投進槍響絕殺，完成逆轉。賽後Kerr當然也對於裁判的判決頗有微詞，他認為當時Hayward還沒有完全控制球權，裁判不應該接受那次的暫停；另外在此之前，Brad Wanamaker在拿到籃板時，自己陣營這裡就有試圖叫暫停，但裁判沒有給，導致黃蜂爭取到一個爭球的機會，他質疑比賽中判罰存在不一致的情形。然而Kerr認為無論如何Green都不能在場上挑戰裁判的權威，「他應該知道自己這樣做也不會改變判決結果，他犯下了一個嚴重的錯誤。」「他越線了。我們知道如果沒有他，我們不會成為現在這支球隊，但這並不代表他就能做出一些超線的行為。」Kerr在受訪時嚴肅的這樣表示。顯然，Green不理智的行為是本場比賽勇士慘遭翻盤的關鍵，但本季他們也有多次在關鍵時刻球權處理不夠理想，從而讓對手取得逆轉契機，這是這支年輕球隊所有人都必須去解決的問題，失利不該只怪罪一人。不過Green最大的問題在於，他應該扮演年輕球員導師的角色，他應該要展現出對於比賽的尊重、在Curry不在時更加沉穩的領導著球隊前行，然而今晚他沒有做到。