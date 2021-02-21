中國靠網紅對台統戰 王定宇：小看台灣年輕人
記者劉育辰／綜合報導
2021-02-21 14:43:08｜2021-02-21 14:50:24
中國透過網紅對台進行統戰與宣傳的手法時有所聞。對此，民進黨立委王定宇今（21）日表示，中共的各種滲透方式一直存在，也希望透過網紅拉攏台灣年輕人；為此，台灣陸續完成修法，只要踩到新修訂的法律，會要求國安單位落實新修訂的法律，嚴格懲罰和遏止。而他也相信，台灣年輕世代會獨立思考判斷，非獨裁體制灌輸資訊就可攏絡，中共要透過網紅拉攏，是太小看台灣年輕人，他對台灣及民主國家的年輕人有信心。
近期國安單位指出，中國調整對台認知作戰，鑒於網紅文化與電商產業蓬勃發展，復以疫情影響兩岸交流，中國官方轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動、積極運用新媒體作為宣傳管道。對此，王定宇指出，中國透過網紅統戰、洗腦不是新聞，只是口號變來變去，過去經營統派團體或國民黨的特權階級，到中小企業、廟宇、青年組織、學校等，除了武力威脅，各種方式的滲透也一直存在。因此，台灣在2016年至2019年間，陸續完成相關法律修法；有鑒於中共對台的不友善，台灣人對中國的警覺性也一直在提高。王定宇認為，中共老調重彈，花錢培養網紅，希望拉攏台灣年輕人，一方面是太小看台灣年輕人。台灣年輕世代資訊取得容易，會獨立思考、判斷，並非單方面灌輸資訊就可以攏絡，他對台灣年輕人有信心。另外，王定宇也強調，中國培養網紅、擴展組織，只要踩到台灣新修法律的紅線，就會要求國安單位落實、嚴格懲罰。