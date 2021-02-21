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SHINee回來了！表演《姊姊妳太美》《Lucifer》勾起回憶

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-21 15:57:53

▲SHINee上《認識的哥哥》表演多首代表作。（圖／愛奇藝國際站）
▲SHINee上《認識的哥哥》表演多首代表作。（圖／愛奇藝國際站）
韓團SHINee出道邁向14年，成員溫流、泰民、珉豪、KEY現身人氣綜藝《認識的哥哥》，登場立刻表演《姊姊妳太美了》、《Ring Ding Dong》、《Lucifer》等串燒金曲，讓現場陷入瘋狂。去年底才退伍的珉豪藉著上節目哭訴KEY對自己「已讀不回」，還在自己退伍當天給他嫌惡的表情，讓珉豪忍不住喊：「這是我一輩子的傷口！」 
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入伍時間只差一個月的KEY和珉豪，是團中相愛相殺的代表，晚入伍的珉豪聽了KEY的建議，爭取部隊中隊長的職務，以獲得休假獎勵的待遇，沒想到珉豪所屬的海軍陸戰隊裡的同僚都跟他一樣「熱血」，正當珉豪歷經千辛萬苦終於成為中隊長，卻得知驚人的事實「海軍陸戰隊沒有獎勵」，感到荒唐的他，打電話告知KEY這件事，結果卻換來一句「喔！不一樣嗎。」極端的對比十分有趣。 
KEY令珉豪感到傷心的事不只一件，因對團員有著濃烈感情，珉豪休假期間就想約成員見面，唯有KEY沒反應，最後還「已讀不回」他，甚至在自己退伍當天，花了4、5小時車程回到首爾，一開門卻看到KEY一臉嫌棄模樣，導致珉豪受到打擊，直說：「我有多麼想念成員，兩年不見，結果他是這種反應」、「這是我一輩子的傷口」，面對珉豪的控訴，KEY澄清自己只是害羞在眾人面前表現情感而已。《認識的哥哥》每周日在愛奇藝國際站播出。
▲KEY（右）跟珉豪相愛相殺。（圖／愛奇藝國際站）
▲KEY（右）跟珉豪相愛相殺。（圖／愛奇藝國際站）
▲SHINee出道邁入第14年。（圖／愛奇藝國際站）
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