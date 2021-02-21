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中國憲法靈魂是專制　學者發起國民制憲網路公投

中央社

2021-02-21 15:19:16

▲中國大陸人大會上提出「港版國安法」。（圖／翻攝自《新華社》）
▲上海學者近日在推特上發起中國制憲的網路公投，引起海內外華人的討論。（圖／翻攝自《新華社》）
（中央社台北19日電）上海法律學者張雪忠近日在推特發起「國民制憲，和平轉型」網路公投。有旅美憲政學者讚賞他的勇氣，並指專制主義成了中國憲法的靈魂，但也有人對中國的政治現實感到悲觀。
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美國自由亞洲電台18日報導，前華東政法大學法學教授張雪忠16日在推特發起「國民制憲，和平轉型」網路公投。
張雪忠寫道，「『國民制憲，和平轉型』既是中國政治現代化的路徑和願景，也是動員公眾支持和推動政治變革的口號，且最有可能成為不同階層的共識」。
45歲的張雪忠附上一張拿著手寫標語的照片，希望推文能廣受轉發。
截至目前，這則推文已有500餘次轉發，有評論表示支持，也有人認為這項倡議是在「與虎謀皮」。
旅美憲政學者、中國民主轉型研究所所長王天成對張雪忠的勇氣表示贊賞，並說許多人對中國轉型的未來悲觀、絕望，但若是這樣的氣氛，轉型發生的可能性就更小，「所以不要被悲觀情緒控制，要有想像力、要保持希望」。
這次並非張雪忠第一次為中國政治改革大聲疾呼。去年5月中國全國人大、政協「兩會」召開前，張雪忠撰寫萬言公開信致全國人大，並因此被警方帶走，約24小時才獲釋。
此前，由於頻頻發文批評一黨專制、擔任新公民運動被捕人士的代理律師等維權案件，張雪忠於2013年遭華東政法大學解聘，律師執業證更於2019被吊銷。
他說，「在專制國家追求憲政民主，從來都是極其艱難的事情。我們不需要別人來告訴我們：這太天真了…我們正是在克服了種種失敗主義、憤世嫉俗和絕望情緒之後，仍然堅持自己的信念和理想」。
張雪忠並透露，因發動網路公投而遭當局約談，要求他刪文，但他堅持這是公民的表達自由。
張雪忠以「偽憲法」稱呼現行中國憲法，原因是「憲法應當是全體國民意志的產物，而中國憲法卻是由一群非全體國民自由選舉產生的『代表』，依照體現某領導人或某政黨意志而制定」。
對此，王天成說，1982年中共將「四項基本原則」寫入中國憲法序言後，更確立了中國憲法服務共產黨的指導原則，更讓專制主義成了中國憲法的靈魂。
對於國民制憲、政治轉型，王天成分析有兩種模式，一是自上而下的轉變，但在中國現有的利益結構下機率極低；第二是由下而上的革命推動，歷史上有先例可循。
不過，北京的憲政學者陳永苗對此表示悲觀。他認為，1989年之後，中國已錯過政治轉型的機會，如今需在大規模地緣政治碰撞下，才有可能推動民主轉型。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1100219
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