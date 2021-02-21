不爽高鐵罰補票！台大生買股「1操作」怒喊：賺600就走人

高鐵是不少上班族、學生族返鄉過年或出差出遊時節省時間的交通首選，尤其大學生只要憑學生證還能購買優惠票價，可說是相當經濟實惠。不過日前竟有名就讀台大的學生在PTT抱怨，因為自己寒假不小心把學生證弄丟了，正在進行補發作業，沒想到在搭乘高鐵時出示「epo電子學習歷程」卻頻遭打槍，忍不住發文抨擊高鐵「落後」，文章曝光後也掀起熱議。

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昨（20）日這名台大生在PTT股版提到，當初自己是利用大學生優惠票價購買高鐵車票，驗票期間學生證還在進行補發實體正本作業，只能拿出電子學習歷程證明學生身分。「但美麗的車長姊姊仍不給過，於是賠了562（全票票價+違約金50%罰款）元」，同時附上自己的台大學生學習歷程檔案和補票收據作證。

▲一名台大學生於昨（20）日發文表示因為自己的實體學生證還在補發作業， 「epo電子學習歷程」卻因不符規定而得補票加繳罰款 。（圖／台灣高鐵公司提供）

該名大學生表示教育部在推行電子學習歷程，「但台灣高鐵不給用，落後時代制度，齁氣氣氣氣氣氣氣氣氣氣」，也因此他放話決定「禮拜一市價放空，賺600走人。應該不會有人跟單，停損我自己處理」，更強調「空到賺為止」。

看完原PO的經歷後，不少鄉民紛紛突破盲點「沒學生證補票很正常不是？要用人家優惠就要照著人家規定走」、「按照規則走又不難」、「你沒問清楚規則，還想賭一把，所以是誰的問題？」，但也有民眾指出高鐵公司應該與時俱進「epo真的是現在教育部正在推的東西，很即時準確」、「epo比紙本學生證更有公信力吧」。

除了他不過這個做法也掀起眾人討論，「看到賺600快笑死」、「有感受到你很氣」、「賺回車票錢」、「公司多賺600要看漲吧！」、「應該要做多，因為他賺到你的錢惹」。事實上，高鐵官網有針對大學生優惠做出明確驗票方式說明，表示購買學生票者，乘車時應攜帶本人實體學生證正本以備查驗，並特別強調「網路查詢學籍證明恕不適用」，違反者高鐵得加收票價差額之50%違約金。（編輯：楊智傑）