全球500大銀行品牌調查出爐 中信銀7度奪下台灣第一
記者顏真真/台北報導
2021-02-21 19:06:17
根據英國知名品牌價值研究機構Brand Finance與TheBanker《銀行家》雜誌公布最新「2021年全球500大銀行品牌調查」結果，中信金控旗下中國信託銀行7度拿下台灣銀行業第一，全球總排名提升至153名，而中信銀行品牌價值更連續3年成長逾40%，來到13.82億美元、約新台幣394億元。
Brand Finance於1996年在英國倫敦成立，每年調查全球逾5000家企業，公布前500大最有價值企業品牌，而「全球500大銀行品牌調查」，主要透過研究企業的品牌強度指標（Brand Strength Index）、品牌忠誠度（Brand Royalty Rate）及營運成長性（Forecast Revenues）以計算其品牌價值，每年固定與The Banker《銀行家》雜誌合作，共同發表調查結果，也是全球銀行界公認最具權威的品牌價值榜單。根據主辦單位觀察，2020年由於新冠肺炎疫情衝擊，全球500大銀行有高達2/3的品牌價值下滑，不過，中信銀行排名則較去年大幅躍升21位，品牌價值持續攀升，以評等A+的卓 越表現，榮登台灣最有價值銀行品牌。除了中信銀之外，這次入榜的台灣銀行業前5名還有玉山銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行及第一銀行，其中玉山銀行在全球排名第179名、台北富邦銀行排名第221名、兆豐銀排全球第238名、第一銀行排名第247名。中信銀在這次調查各項指標，除了業務表現外，員工認同度、社區投資等評核指標均名列台灣銀行業領先地位，顯示中國信託在追求業績成長的同時，善用企業軟實力 ，凝聚員工對品牌及企業認同。另一方面，中國信託長期深耕慈善、反毒、體育、教育及藝文等5大公益，突顯中國信託積極構建金融包容性及社會永續發展，致力實踐品牌精神與「守護與創造」的企業使命，啟動愛的循環，推進中信銀成為台灣最有品牌影響力的金融機構。主辦單位說明，在疫情衝擊下，中信銀協助民眾迎戰疫情， 扮演重要角色，正是透過數位金融科技加速徵審流程，協助28萬名勞工 申請紓困貸款，解決燃眉之急，因此，在「消費者滿意度」及落實「企業社會責任」等項目指標皆名列前茅，有效提升企業品牌聲譽。