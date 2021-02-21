高市農村再生計畫持續前進 促進在地青年打造社區新局面
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-21 18:43:15
高雄市長陳其邁關心農村發展特別指派市府副祕書長郭添貴率領府內各局處，及業界專家、學者組成「農村再生計畫審查小組」，為杉林區的新和及阿蓮的峰山的農村再生計畫，展開一連串現地訪勘。郭添貴表示，杉林區新和社區已有年輕人在社區服務3年，可以集中發展桃花心木森林步道，創造年輕人返鄉的發展機會，明年也可以參加根留農村競爭型計畫的經費，讓青年與社區共好。
面對農村面臨人口外移、農業缺工及行銷宣傳弱勢等相關問題農村，農業局再生計畫審查小組在與地志工懇談後，針對社區自然環境、既有產業及未來發展等許多面向，提出許多關於生活、生產、生態與未來性的建議，協助社區邁入農村再生的領域，期能藉由計畫推動，為社區打造發展的新局面。 農業局表示，在農村再生計畫推動後，許多社區積極參與如年度執行計畫、根留農村、業師媒合等專案，也逐漸提升在地的軟硬體資源，並成為農村地區的新亮點，像旗山圓富社區的「阿嬤咖啡店」，阿蓮區峰山社區可以發展食農與環境教育的生態體驗活動，例如結合蜂農的專業導覽解說，學校的戶外教學環境教育與假日親子遊都是社區的發展機會。農業局也指出，高市府推動農村再生計畫已近10年，許多社區藉著課程研習與計畫推動，已然呈現越來越精彩的風貌，更有如旗山糖廠及永安新港等動能充沛的社區，將代表本市角逐全國性的「金牌農村」獎項；農村再生的腳步不會停，就像新加入的「杉林新和社區」及「阿蓮峰山社區」等，將在現有的農再基礎上，蓄存更為深厚的發展動能，成為高雄農村活躍的生力軍。