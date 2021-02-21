網球／球王喬帥直落三奪澳網第9冠 第18座大滿貫到手
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-21 18:45:22｜2021-02-21 18:50:47
塞爾維亞球王Novak Djokovic今(21)日在2021澳洲網球公開賽男單決賽，對上世界第4的俄羅斯好手Daniil Medvedev，他此役展現當今世界第一的能力，面對新生代的衝擊，以極有說服力7:5、6:2、6:2直落三奪冠，拿下個人的第18座大滿貫冠軍。
本次賽會一開始出現傷病問題的Djokovic，隨著一路挺進到八強，他的狀態似乎越來越好，到4強賽擊敗Aslan Karatsev時，更是表示自己打出本屆賽會狀態最好的一場比賽。今天Djokovic面對仍在尋求個人生涯大滿貫賽首冠的Medvedev，才開賽就完全不留情，連破帶保的取得3:0領先；不過後者並沒有被這個下馬威給壓住氣勢，在找回節奏後、也很快連拿3局追平比數。之後兩人互保發球局，不過可惜Medvedev在關鍵的第12局再度被破，也讓球王以7:5先下一城。次盤一開始兩人互破發球局，第4局Djokovic再度破發，接著又提升自己的一發進球率，維持在70%左右的水準，Medvedev在壓力之下第8局又連續出現正拍失誤，以2:6再讓出一盤。讓對手聽牌的Medvedev，第3盤首局靠著對方兩個雙誤，一度取得破發點，但2個非受迫性失誤，讓他又錯失機會，並且在自己的下一個發球局又是一個要命的UE，讓對手破發；久攻對手發球局不下，關鍵第8局他又讓對手拿到賽點，Djokovic也把握機會，用一記正拍致勝球拿下比賽。Djokovic在此役賽前拿到17座大滿貫冠軍，其中有8座是澳網冠軍，今天在奪冠後，第9次在此稱王，毫無疑問是男子網壇的「墨爾本之王」。