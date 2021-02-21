P聯盟／「大勝」到來攻城獅仍難敵富邦 苦吞近期4連敗
記者黃建霖/台北報導
2021-02-21 19:24:06｜2021-02-21 19:25:33
P.League+在春節後首周的賽事，第二天晚場由聯盟龍頭富邦勇士在主場對決新竹街口攻城獅，靠著本土「一哥」張宗憲轟下24分、6助攻、6抄截的全面數據，洋將辛特力也斬獲23分、10籃板、6助攻的「雙十」數據，終場球隊以106:97，終止近期的2連敗。
攻城獅在春節期間突然宣布和雷特解約，並且迅速和前SBL得分王大勝簽約，今天也是他賽季首秀，他也在首節就砍進7分，不過富邦首節兩位洋降辛特力和塞瑟夫輪流在外線開火，以29:23暫時領先。次節鄭瑋替補一上來就投進三分球，之後塔壁也在籃下打進，攻城獅一波5:0的小高潮迫近比數，不過富邦立刻走馬換將，張宗憲和塞瑟夫連攻2球，，之後辛特力又連兩記超難度跳投，讓富邦將領先拉開到雙位數，半場打完以54:43領先。張宗憲和辛特力都攻下15分，而攻城獅方面塔壁繳出8分、11籃板的數據。易籃再戰後，高國豪打得相當活躍，不但切入穿針引線，還投進打板三分球，再加上大勝也一直用自己強悍的身體素質衝擊禁區，兩人攜手帶領客隊一波25:17的攻勢，迅速縮小分差，三節戰罷追到只剩5分差。不過末節富邦再次展現他們豪華的戰力，曾祥鈞、辛特力連續在籃下強攻得手，讓球隊又取得到雙位數領先；攻城獅只能靠著陳堅恩單節的4顆外線咬住比數，張宗憲在一次漂亮的運球跳投命中，曾祥鈞又在籃下空切得分，鎖定勝局，終場以106:97取勝。大勝今天在首秀16投9中，斬獲21分、13籃板，表現相當不錯，可惜未能幫助球隊贏球。而大中鋒塔壁則是繳出19分、20籃板的數據，主控高國豪也繳出14分、5助攻，老將射手陳堅恩射進5顆三分球，得到15分。富邦方面，先發5人得分全部上雙，張宗憲和辛特力合砍47分，塞瑟夫穩定的繳出18分、16籃板，曾祥鈞也有14分、11籃板，「雙塔」給予對手相當大的壓力。