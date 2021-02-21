P聯盟／兩聯盟風格有何不同？大勝：PLG比賽有更多碰撞
記者黃建霖/台北報導
2021-02-21 20:26:24
新竹攻城獅在春節期間火速換掉前洋將雷特，由前九太得分王布蘭登·大勝(Branden Dawson)頂替其位置，他也在個人P.League+的首秀就砍下21分、13籃板，展現自身實力。
球風華麗、個人又極具風格的雷特，在攻城獅球迷中深受歡迎，因此突然換掉他讓許多人難以接受。然而以球隊現階段的狀況來看，他雖然全能，但卻難以在攻防上直接影響比賽，而新竹目前顯然更需要能自己創造得分機會的洋將。今天雖然攻城獅以97:106不敵富邦勇士，但攻城獅總教練認為，大勝有達到球隊的要求，「接下來布蘭登一定會越來越好，因為畢竟他才練球不到一個禮拜，4次團隊訓練，戰術和防守設定記得比較少，但他展現的個人能力和隊友的搭配已經很不錯。」而大勝則是表示，球迷在現場和過去有點不一樣，加油聲讓自己打得更有動力。另外首次參加PLG賽事，他也比較了這裡和SBL的不同，「在競爭力上很不同，比賽更暴力、更多的碰撞和拉扯，我們也做了很多類似的訓練適應這種節奏。」而富邦教頭許晉哲也肯定大勝的能力，並認為攻城獅本來就是一支擅於快攻的球隊，但是過去無論是雷特和塔壁都無法跟著跑，「加入大勝的確能讓他們跑起來，今天才第一場，相信之後會更加融入他們的進攻，此役就已經突破他過去在SBL的場均得分了。」