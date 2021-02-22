P聯盟／領航員註冊雷特遭拒絕 陳建州：願承擔所有責任
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-22 09:26:38
P.League+聯盟昨天以規章為由，拒絕桃園領航猿註冊洋將雷特，對此稍晚時執行長陳建州給出解釋，並且向廣大的球迷道歉，沒能讓大家看到這個值得期待的對戰組合，自己責無旁貸，也願意承擔所有責任；但也強調為了「長久的共榮共好」，現行規章在修改前，還是有遵守的必要。
領航猿和沃倫解約後，就一直在尋找第3名洋將，剛好雷特春節期間被攻城獅解約，條件又符合球隊需求，因此希望簽下他補強戰力。不過聯盟規章33.2有規定：「外籍球員同⼀球季，只能註冊於同⼀隊之名單上。」雖然領航猿球團用疫情為由向賽務決策委員會申請特例處理，但卻被否決，無法在本季登錄雷特。對此不少球迷紛紛表示相當失望，因為雷特在聯盟中享有超高人氣，而且球風又華麗好看，大家都很期待他能在聯盟中繼續打球。對此陳建州在臉書上向大家道歉，但也表示「規章制度是一個聯盟的核心價值，為了讓聯盟走的長遠，這是非常、非常重要的基礎，尤其在草創元年必須建立更公平更穩定的製度；因此即使創立聯盟過程時間急迫，有許多客觀因素還無法一時間克服，包含各隊合約版本間的整合，但目前聯盟規章確實都是包含四支球團及專業的法務團隊，從去年五月創建聯盟時，共同開會訂定而成的。」陳建州也坦言目前的規章制度確實有很多不完美的地方，但聯盟也需要更多的時間和經歷，才能讓這個聯盟有更完善、更適合的制度，對於這次的事件沒能在第一時間處理完成，讓大家的期待落空，他真的「感到非常非常的難過」。但黑人也說，透過本次事件也因此有了檢視現行規章的機會，聯盟承諾會在賽季結束後的最短期間內，與大家討論並提出改善方案。