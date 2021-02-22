台股早盤電子、生技強勁 漲逾230點來到16579點再創高
記者許家禎/台北報導
2021-02-22 09:39:47｜2021-02-22 09:41:35
美股上周五（19日）漲多跌少，台北股市今（22）日開盤漲104.49點，加權股價指數以16445.87點開出，隨後漲230多點，來到16579點附近，再創歷史新高。權值股台積電早盤漲9元，漲幅1.3%，來到661元、鴻海與大立光漲3%以上。而生技醫療股強勁，國光生、高端疫苗、寶齡富錦、中天、亞諾法都飆漲停。
美股道瓊指數上周五上漲0.98點，收31,494.32點；標普500指數下跌7.26點，或0.19%，收3,906.71點；那斯達克指數上漲9.11點，或0.07%，收13,874.46點；費城半導體指數上漲76.67點，或2.44%，收3,223.46點。台北股市今日開盤漲104.49點，加權股價指數以16445.87點開出，隨後漲230多點，來到16579點附近。權值股台積電以660元開出，早盤9點20分左右，漲9元，漲幅1.3%，來到661元。聯電也漲1%以上，來到57.9元。聯發科漲1.4%，來到977元。鴻海早盤強勢漲3%，來到113.5元，大立光漲120元，來到3525元。市場預估面板報價續漲，友達與群創也強漲3到4%。其他，記憶體族群如旺宏、南亞科、華邦電也漲4%以上。而中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（21）日表示，若新冠疫情流感化，台灣疫苗的研發與製造要朝自給自足方向前進，生技醫療股強勁，國光生、高端疫苗、寶齡富錦、中天、亞諾法都飆漲停，其他合一、杏輝也不遑多讓。