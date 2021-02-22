NBA／隊史唯二！Rozier絕殺勇士 Curry老爸32年前也做過
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-22 09:54:04
昨天夏洛特黃蜂靠著對方兩次技術犯規送上的罰球大禮，以及後衛Terry Rozier的絕殺投籃，終場以102:100擊敗金州勇士，而有趣的是，後者也是繼Dell Curry之後隊史第2位絕殺勇士的球員。
昨天的比賽末節，黃蜂在最後9秒還落後給勇士2分，但勇士大前鋒Draymond Green因為和裁判抗議暫停認定問題，而被吹了兩次技術犯規、遭驅逐出場，讓黃蜂藉由2次罰球追平比數。之後Rozier執行最後一擊，他在運球後於槍響前投籃命中，完成絕殺。這是黃蜂隊史第2次靠著壓哨球擊敗勇士，上一次已經是遠在1989年11月17日的事了，當時投進那關鍵一球的正是勇士當家球星Stephen Curry的父親——Dell Curry。Dell球員生涯為黃蜂效力過10個賽季，是隊史最出色的射手，黃蜂現在的老闆Michael Jordan買下夏洛特山貓隊後，選擇在2013年更名、並繼承了02年之前老黃蜂的歷史，因此Dell也算是現在這支球隊的名宿。上一場比賽勇士並沒有讓Curry出賽，原因是在首局開打前，他突然因為身體不適而前往更衣室治療，但球團強調他並不是因為聯盟健康管理條例而被迫離場。