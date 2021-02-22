新疆涉侵害人權　英國將籲聯合國派員調查

路透社報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）辦公室表示，拉布將透過譴責聯合國人權理事會（U.N.Human Rights Council）成員國中國及俄羅斯的人權紀錄，來彰顯英國重返具投票權的成員國身分。此外，英國也將對緬甸和白俄羅斯情勢表達關切。在中國事務方面，拉布將提及新疆地區傳出包括拷打、強迫勞動和強制婦女節育等虐待事件。根據拉布辦公室說法，拉布將表示上述侵犯人權行為正在大規模且有系統地進行。拉布也將表示：「聯合國人權事務高級專員或其他獨立的事實查核專家，必須，我強調必須，被賦予緊急且不受限地進入新疆的權限。」中國因在新疆地區設立眾多營所，廣遭外界譴責。北京當局稱這些營區為「職業訓練中心」，目的是要剷除極端主義，並讓民眾學習新技能；不過，批評中國的各方將這些地方稱作集中營。聯合國曾表示，至少有100萬名維吾爾人和其他穆斯林被關押在這些拘留營。此外，拉布也將提及俄羅斯當局「可恥」地對待異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）、緬甸政變危機，和白俄羅斯局勢。拉布將說明英國為解決這些問題而採取諸如制裁等手段，並鼓勵其他國家效法。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100222