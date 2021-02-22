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民進黨擬上修選罷法罷免門檻　羅致政：黨團沒有提案

記者呂炯昌／台北報導

2021-02-22 11:13:27｜2021-02-22 12:53:06

羅致政
▲民進黨立院黨團書記長羅致政表示，目前黨團對於修改選罷法沒有提案。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.22）
國民黨近期發起「割萊委」行動，首波鎖定民進黨立委吳思瑤、台灣基進立委陳柏惟，為了反制藍營「報復性罷免」，傳出民進黨立委擬提案修改選罷法。民進黨立院黨團書記長羅致政表示，目前黨團還沒有提案修改選罷法。
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媒體報導，不具名民進黨立委表示，1月16日桃園市議員王定宇遭到罷免，2月6日黃捷在全黨動員下才免於遭到罷免，所以不排除修改選罷法，將罷免門檻由現行1/4選民投票同意進行上修。
立委羅致政今（22）日表示，修改選罷法只有個別委員的提案，目前沒有黨團版本的提案，或是黨團的立場出現。
民進黨立委鄭運鵬表示，國民黨要推的罷免都跟8月28日的美豬公投有關，這樣的罷免會有煽動性，他個人是持保留立場，上修罷免門檻要重長計議，現在選制有2種，市長與立委的單一席次，市議員的多席次，多席次的得票比較低，現在有聲音要修改把多席次的把免門檻提高，這是學理跟實務上難以平衡。
鄭運鵬表示，罷免幾次選民都知道罷免是怎麼回事，很多作奸犯科的民代沒被檢討，反而是政治表態的民代要被罷免，選民自己會檢討，不需要動到選罷法。
國民黨立委李德維表示，2016年民進黨一執政後想「割藍委」，所以主導改下修選罷法罷免門檻，現在面臨萊豬進口的民怨，要上修選罷法罷免門檻，民進黨應該向民眾解釋為何要當年修改選罷法，而不是昨是今非，政黨要有理念、一致性，而不是因為個別委員的私利就要再度修法。
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