開學了！陳其邁宣導防疫組裝酒精機器人　警護學童迎開學

今（22）日是全國三級學校開學日，高雄市各級學校加強防疫措施，學校開學前都已經完成清潔消毒，各項防疫工作準備就緒。高雄市長陳其邁一早到三民高中關心入學防疫工作，宣導戴口罩、量測體溫與酒精手部消毒等，還與學生共同組裝「酒精機器人」。警察局也啟動「護童專案」，配合老師及導護志工，疏導管制校門口前車輛，確保學童上、下學安全。

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▲三民高中現場展現學校熱門的課程及社團實施成果。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.22）

× ▲三民高中現場展現學校熱門的課程及社團實施成果。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.22）

三民高中現場展現學校熱門的課程及社團實施成果，由學生擔任引導者，帶著市長陳其邁、教育局長謝文斌、校長劉人誠等人，現場實際組裝機器人，並由參與英語表達力課程學生即興來段英語對談。謝文斌表示，教育局持續以 「國際、跨域、共榮、永續」四大主軸為教育核心，鼓勵學子勇於對自己的未來進行發想與挑戰。

▲仁武警分局為確保轄區各校學童校園安全，全面啟動「護童專案」。（圖／仁武警分局提供）

× ▲仁武警分局為確保轄區各校學童校園安全，全面啟動「護童專案」。（圖／仁武警分局提供）

▲三民第一分局配合學校之老師及導護志工，於校園入口及周邊執行交通疏導或守望等作為。（圖／三民第一分局提供）