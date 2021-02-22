開學了！陳其邁宣導防疫組裝酒精機器人 警護學童迎開學
記者陳美嘉／高雄報導
2021-02-22 11:07:37
今（22）日是全國三級學校開學日，高雄市各級學校加強防疫措施，學校開學前都已經完成清潔消毒，各項防疫工作準備就緒。高雄市長陳其邁一早到三民高中關心入學防疫工作，宣導戴口罩、量測體溫與酒精手部消毒等，還與學生共同組裝「酒精機器人」。警察局也啟動「護童專案」，配合老師及導護志工，疏導管制校門口前車輛，確保學童上、下學安全。
三民高中為使學生得於開學後對日常學習的配合事項得有完善的掌握及準備，將防疫宣導事項、學校課程規劃重點與學生日常生活相結合，並邀請鼎金派出所與少年隊到現場與學生互動，強化師生落實友善校園的執行策略。
三民高中現場展現學校熱門的課程及社團實施成果，由學生擔任引導者，帶著市長陳其邁、教育局長謝文斌、校長劉人誠等人，現場實際組裝機器人，並由參與英語表達力課程學生即興來段英語對談。謝文斌表示，教育局持續以 「國際、跨域、共榮、永續」四大主軸為教育核心，鼓勵學子勇於對自己的未來進行發想與挑戰。
高市警局仁武分局分局長蔡文峰表示，今日為國中、小學開學日，根據以往學校上課的交通狀況，對易壅塞路口派員加強疏導、維護學生上下學交通安全，針對轄內各級學校，執行「護童專案」勤務，協助各學校的老師及志工，維護學童安全。 三民第一分局自22日7時起，規劃員警至轄內5間國小執行「護童」專案，配合學校之老師及導護志工，於校園入口及周邊執行交通疏導或守望等作為，營造一個讓學童安心、家長放心的學習環境，共同守護學童安全。