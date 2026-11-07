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4持球體系打響名號！拓荒者豪取6勝1敗登頂

拓荒者本季最大的優勢在於極具破壞力的團隊進攻，本季團隊場均狂砍 121.9 分高居全聯盟第一。

唐西奇開季狀態爆表！湖人進攻火力僅落後0.1分

對湖人而言，最大的勝利武器無疑是狀態火熱的唐西奇。唐西奇近期「連續3場砍下40+」，本季目前場均得分高達38.5分。

頂級對決3大看點！誰能登頂NBA第一進攻大隊？

11月7日完整賽程看這

時間 對戰組合（客隊 vs 主隊） 上午 8:00 華盛頓巫師 vs 亞特蘭大老鷹 上午 8:00 波士頓塞爾提克 vs 夏洛特黃蜂 上午 8:30 費城76人 vs 克里夫蘭騎士 上午 9:00 猶他爵士 vs 達拉斯獨行俠 上午 9:00 奧克拉荷馬雷霆 vs 曼菲斯灰熊 上午 9:00 多倫多暴龍 vs 密爾瓦基公鹿 上午 9:00 明尼蘇達灰狼 vs 紐奧良鵜鶘 上午 11:00 波特蘭拓荒者 vs 洛杉磯湖人 上午 11:00 聖安東尼奧馬刺 vs 沙加緬度國王

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

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2026-27賽季NBA例行賽火熱進行中，今（7）日共有9場比賽，焦點大戰莫過於兩支西區強權的龍頭爭霸戰，洛杉磯湖人將在主場迎來波特蘭拓荒者的挑戰。兩隊這一戰不僅要爭奪西區龍頭寶座，更將上演一場全聯盟最強進攻火力的「最強之矛對決」。《NOWNEWS》為讀者整理該場比賽的3大看點、11月7日完整賽程以及NBA例行賽的收看方式拓荒者本季開局的表現驚豔全聯盟。季初在陣容中同時集結了灰熊前核心莫蘭特（Ja Morant）、復出的里拉德（Damian Lillard）、老將霍勒迪（Jrue Holiday）以及急速成長的新星亨德森（Scoot Henderson），搭配持球點阿夫迪亞（Deni Avdija），一度讓外界對球權分配感到疑慮。在總教練諾里（Callum Sumner-Norrie）的調度下，這套陣容發揮出超強戰力。哪怕莫蘭特日前遭遇傷勢缺陣，拓荒者依然喜收連勝，目前以6勝1敗近乎完美的戰績獨佔西區第一。更可怕的是，拓荒者的團隊配合。場均能送出27.1次助攻，三分球命中數排聯盟第4、內線得分第9、罰球數更高居NBA第3。難能可貴的是，拓荒者在維持頂級火力的同時，團隊防守效率高居聯盟第9、場均僅失110.7分，展現出獨佔西區龍頭的本錢。另一方面，洛杉磯湖人本季在完全樹立以唐西奇為絕對核心後，團隊化學反應同樣出色。湖人本季場均得分高達121.8分，高居聯盟第二，僅以0.1分的微幅差距落後給拓荒者。雖然湖人在後場與鋒線防守端存在些許漏洞，防守效率僅排在聯盟第20位，但靠著全聯盟第4的抄截與第2的封阻能力，依然給予對手一定程度的威懾力。如何利用唐西奇面對拓荒者後場防守漏洞進行突破，並帶動里夫斯（Austin Reaves）等後場大將的發揮，將是湖人搶勝的重中之重。本場賽事勢必會充滿戲劇張力，以下3大觀戰焦點絕對不能錯過。兩隊場均得分僅差0.1分，本場勝者將直接登頂全聯盟最強火力寶座。勝者將暫時鎖定西區龍頭位置，對於開季的氣勢至關重要。