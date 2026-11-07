今（7）日逢 24 節氣「立冬」，太平洋海面上竟有颱風將生成！氣象專家吳德榮指出，關島北方熱帶低壓預計今日發展為今年輕颱「查帕卡」，後續將增強為中颱、路徑大迴轉遠離對台無威脅。而今日受東北季風影響，大台北與東半部偶雨偏涼；下週一（9）更將迎來比目前更強的冷空氣，北台灣平地低溫下探 16 度。
🟡查帕卡颱風今將生成，大迴轉遠離對台無威脅
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，關島北方海面的熱帶性低氣壓，預計今日發展為今年輕颱「查帕卡」，下週一（9）更將增強為中度颱風。路徑方面，查帕卡將偏西北西進行，隨後於下週一大迴轉朝東北東遠離，對台灣並無直接威脅。
🟡立冬北台偶雨轉濕涼，中南部白天熱早晚偏涼
今日適逢立冬，吳德榮表示，受東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨；北台灣感受偏涼，高溫約 26 度，中南部白天微熱上看 34 度，日夜溫差擴大。明（8）日東北季風短暫減弱、氣溫回升，各地白天偏熱，僅東半部偶有局部降雨。
🟡下周一冷空氣更強，北台灣平地低溫探16度
下週天氣將迎來劇烈轉折。吳德榮示警，下週一上午起至週二（10日）東北季風再增強，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨。這波冷空氣強度更勝目前，北台灣更為濕涼，平地最低溫恐驟降至約 16 度。下週三起東北季風減弱，北台氣溫逐日緩升，中南部維持晴朗穩定。
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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，關島北方海面的熱帶性低氣壓，預計今日發展為今年輕颱「查帕卡」，下週一（9）更將增強為中度颱風。路徑方面，查帕卡將偏西北西進行，隨後於下週一大迴轉朝東北東遠離，對台灣並無直接威脅。
🟡立冬北台偶雨轉濕涼，中南部白天熱早晚偏涼
今日適逢立冬，吳德榮表示，受東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨；北台灣感受偏涼，高溫約 26 度，中南部白天微熱上看 34 度，日夜溫差擴大。明（8）日東北季風短暫減弱、氣溫回升，各地白天偏熱，僅東半部偶有局部降雨。
下週天氣將迎來劇烈轉折。吳德榮示警，下週一上午起至週二（10日）東北季風再增強，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨。這波冷空氣強度更勝目前，北台灣更為濕涼，平地最低溫恐驟降至約 16 度。下週三起東北季風減弱，北台氣溫逐日緩升，中南部維持晴朗穩定。