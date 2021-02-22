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NBA／真的零容忍？雷迪克只因把球扔給裁判就被趕出場

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-22 11:09:52

▲帥哥射手JJ Redick將加盟七六人（圖／美聯社／達志影像）
▲帥哥射手JJ Redick只因為扔球就被驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）
在今天紐奧良鵜鶘以120:115擊敗波士頓塞爾提克的比賽中，再次出現吹罰的爭議判決，鵜鶘射手J.J. Redick因為把球扔給裁判而被遭到驅逐出場，這種有些過激的「零容忍」，讓球迷也吐槽「當今NBA的執法裁判也太軟了吧！」
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該吹罰發生在第4節，Redick切入之後裁判響哨，之後他把球扔還給裁判，但立刻就被吹了一個技術犯規，並被趕出場；事後該場比賽的主審解釋說：「第一個技術犯規是因為他不滿沒有響哨，對一名裁判說了髒話。第二個技術犯規是因為朝裁判用力(with force)扔球。」
然而從影片上看，Redick只是做了一個極為尋常的甩球，雖然方式有點隨意，但應該不至於要直接送上技術犯規，而且通常在第二次技術犯規的吹罰裁判都會更加謹慎一些，避免因為吹罰而影響比賽結果。
事實上，昨天勇士對黃蜂的比賽也出現Draymond Green因為抗議動作過大，而被驅逐出場的事情。雖然當時他的言辭和舉動確實太超過，不過在讀秒階段把球員直接吹出場，時機也受到外界討論。
而在今天的吹罰出現後，鵜鶘主場也放出了「裁判真爛(Referee Sucks)！」的呼喊，讓觀看比賽的球迷莞爾一笑，也坦言真懷念球迷在現場、充滿的活力的比賽阿。
 
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