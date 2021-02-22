NBA／前明星中鋒甦醒！關鍵補籃外送4火鍋助籃網6連勝
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-22 12:02:27
雖然今年整體狀況不佳，丟掉了先發位置，還曾一度被小老弟Jarrett Allen取代位置，但布魯克林籃網中鋒DeAndre Jordan今(22)日面對老東家洛杉磯快艇立了大功，不但繳出「雙十」數據，還完成致勝補籃、幫助球隊以112:108擊敗強敵，取得6連勝。
32歲的Jordan昔日入選過明星賽，也是聯盟最佳陣容等級的中鋒，然而離開快艇後他的巔峰已過，加上聯盟小球興盛、節奏越打越快，他出賽時間也因此越來越少。不過此役面對快艇，他替補出戰卻打出優異的表現，攻下13分、11籃板、還送出4次阻攻。末節快艇屢次想利用錯位的方式來「小打大」，但Jordan連兩記火鍋讓對手打消念頭，展現自己仍有防守端的威嚇力。讀秒時刻，快艇靠著Paul George的罰球追平比數，籃網喊出暫停後，把球交到球星Kyrie Irving手上，他選擇高難度的在外線出手三分球，但未能命中，不過隨後Jordan在籃下利用身高優勢把球點進，讓球隊再次超前。快艇在下一波進攻中，讓當家前鋒Kawhi Leonard持球殺入禁區，然而在和防守者James Harden有了細微的身體碰撞後，裁判卻賞了他一次進攻犯規，隨後籃網靠著罰球鎖定比賽勝利。籃網在組成三巨頭之後，進攻端的火力一直不是問題，然而籃下沒有稱職的護框人選，卻讓他們的場均失分居高不下。如今Jordan「甦醒」還不算太晚，若他之後能繼續維持今天的表現，那對球隊來說將會是一個意外驚喜。