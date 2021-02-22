水電全冰封！美國民眾開窗看傻 驚嘆「德州版冰雪奇緣」
文/綜合報導
2021-02-22 12:16:21｜2021-02-22 12:17:27
德州上週的極地風暴，導致了數以萬計公共及個人財產的損失，工廠的被迫停工，導致無法如期交貨，更加深全球晶片業的恐慌。拜登政府更將德州宣佈為重大災難區，將可獲得更多的聯邦補助。目前當地的州政府已向居民發出問卷，要居民自己申報財產損失，所以能更明確的掌握真實數據。更有民眾在2021年2月15日一早醒來，如往常般推開了窗簾，卻被眼前的雪景震懾住了，竟然能一夜之間在以酷熱聞名的德州見到此美景，當下只能用驚艷來形容。但沒想到這場美麗竟迎來德州罕見的災難式慘況。
他更點出，正常的二月德州應是氣候溫和、陽光普照、新枝準備發芽，不是數一就是數二的月份。但今年的二月，大家剛慶祝完情人節，正計劃著三月至何處觀賞聞名的德州野花，不承想一夕間卻迎來了一萬個意想不到。首先迎來的是達拉斯附近高速公路一百多輛和奧斯汀附近的二十六輛車的堆撞事件，震驚國內外。至此德州人還沒意識到我們即將面臨的問題，接下來的災難尤如倒塌的骨牌接踵而至。這次的極地寒流來得兇猛，它的前奏是冰雨，緊接著就是飄雪。溫度一路下探至零下十八度（奧斯汀附近），而且沒有要馬上退場的跡象，此結果導致路面的大結冰。他也表示「這時許多地區開始傳來停水，停電的消息。由於溫度完全沒有要回升的現象，家有老人，小孩的馬上面臨了嚴峻的挑戰。這對剛經歷新冠疫情而導致經濟拮据的美國人而言根本就是雪上加霜」，但他們可求助親戚朋友，而身處異鄉的華人，此時只能自救了。他說「我家是極少數不受影響的幸運者，大部分奧斯汀和休士頓地區都籠罩在酷寒且缺水缺電的囧境中。即使這樣的幸運，也跟大家一樣有著不同的煎熬，別人是提心今日如何度過，我卻吊著膽擔心明日是否會輪到我們。日子就在這種擺動心境中盤環而過」。而也有其他民眾表示「自寒災以來，當地政府靠著政府，民間，與來自全國的通力合作，發揮著德州人特有的堅毅牛仔精神，終於市容及水電慢慢地回復正常」。有人直言「一早懷著期盼的心情打開了窗簾，映入眼中的是那一抹熟悉的朝陽，很難相信我們剛度過了一場德州的冰雪奇緣！」在災難期間，奧斯汀政府除了限制出口天燃氣及燃料，以期盡快恢復供電系統，也想盡辦法安置無數的遊民，讓這些長期曝露在街頭及橋下生活的無家可歸者能免於挨餓受凍。至於民間，從教堂、餐廳、到小吃店，甚至酒吧，都一起共同合作，提供食物給有需要的人民，也還有很多組織機構更統合各方資源幫忙尋找緊急住屋。有些旅館也慷慨加入，開放給有困難者免費住宿。除此之外，社會上大大小小的義工也紛紛出動，盡一己之力幫忙收集來自全國各地的救災物資並統合發放。雖然這場暴風雪，曾讓這座城市陷於停擺狀況，但當地民眾卻也看見「人們不論顏色、沒有政治力場、沒有種族歧視、只有人道救助關懷，大家攜手一起挺過這艱難時刻」，他們也直言「奧斯汀，隨著溫度回暖，正蓄勢待發，要重回它生氣蓬勃的樣貌」。